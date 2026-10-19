Bahrain và Nga tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh khu vực

Hai bên tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường phối hợp chiến lược nhằm củng cố an ninh khu vực, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đường hàng hải và luồng thương mại quốc tế trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.

Tại cuộc gặp, Quốc vương Hamad và nhà lãnh đạo Nga đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực cũng như quốc tế cùng quan tâm, đồng thời rà soát toàn diện tiến trình phát triển của quan hệ song phương.

Quốc vương Bahrain tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Manama trong việc mở rộng và thúc đẩy hợp tác toàn diện với Moscow, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của nước chủ nhà, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Quốc vương Hamad trong việc duy trì đà phát triển tích cực của mối quan hệ Bahrain - Nga.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga và cuộc hội đàm cấp cao tại Manama diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động vận tải dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đang gia tăng căng thẳng nghiêm trọng. Sự đối đầu giữa Mỹ và Iran liên quan đến tự do hàng hải, cùng những diễn biến phức tạp sau các chiến dịch quân sự kéo dài từ đầu năm, đã làm gián đoạn nghiêm trọng lưu thông hàng hải qua tuyến luồng chiến lược này.

Việc Bahrain và Nga tăng cường đối thoại được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tìm kiếm tiếng nói chung, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, duy trì sự ổn định và bảo đảm an toàn cho các chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế.