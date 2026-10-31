Bahrain kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Bab al-Mandab

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại Manama lần thứ 22 ở thủ đô Manama, Thái tử Salman bin Hamad Al Khalifa, đồng thời là Thủ tướng Bahrain, khẳng định nước này tiếp tục ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm tăng cường hợp tác và hành động chung để củng cố an ninh, ổn định khu vực và toàn cầu.

Ông nhấn mạnh việc bảo vệ các tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu, đặc biệt là bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Theo Thái tử Bahrain, an ninh và ổn định là mục tiêu chung, đồng thời là trách nhiệm tập thể, đòi hỏi các quốc gia phối hợp hành động, thu hẹp khác biệt và tăng cường đối thoại.

Thái tử Salman cho rằng việc củng cố các nền tảng an ninh, ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội để các quốc gia tăng cường hợp tác, hướng tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài.

Cùng tham dự phiên khai mạc theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng đề cập vấn đề bảo đảm tự do hàng hải và an ninh trên biển, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng đồng thuận quốc tế nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các nước Trung Đông, châu Âu và châu Á để thúc đẩy thương mại và củng cố kết nối kinh tế.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, Diễn đàn Đối thoại Manama do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, là diễn đàn thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và quan chức hoạch định chính sách từ nhiều khu vực để thảo luận những vấn đề an ninh cấp thiết tại Trung Đông và tác động trên phạm vi toàn cầu. Chương trình năm nay tập trung vào lợi ích an ninh, sự liên kết và hội nhập tại Trung Đông, trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức an ninh và biến động địa chính trị.