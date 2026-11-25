Một tòa nhà ở Bahrain bốc cháy sau khi bị Iran tấn công. Nguồn: AA

Theo Wall Street Journal (WSJ) ngày 25/11, Bahrain trả giá đắt vì vai trò đồng minh của Mỹ. Các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đang đẩy Bahrain, nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ, vào khủng hoảng kinh tế. Xuất khẩu dầu và nhôm của quốc đảo này sụt giảm mạnh, dự trữ ngoại tệ đã mất hơn một nửa, còn nợ công lên tới 163% GDP theo dự báo của IMF. Nếu các nước láng giềng giàu có ở vùng Vịnh không đưa ra gói cứu trợ mới, Bahrain có thể phải phá giá đồng tiền và vỡ nợ.

Mục tiêu ít rủi ro của Iran

Vai trò đồng minh của Mỹ khiến Bahrain trở thành mục tiêu mà Iran có thể tấn công với ít rủi ro hơn các nước láng giềng. Quốc đảo nhỏ này là nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ, và chính sự hiện diện quân sự đó đưa Bahrain vào tầm ngắm của Tehran. Iran vẫn tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở Bahrain cả trong những giai đoạn chiến sự lắng xuống như hiện nay, thay vì nhắm vào Saudi Arabia hay Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì có thể khiến Mỹ trả đũa mạnh tay hơn. Thời gian gần đây, Iran liên tiếp phóng tên lửa và UAV vào Bahrain. Các đợt tập kích, trong đó có đợt cuối tuần trước, nhắm vào các khu công nghiệp và những cơ sở quân sự Mỹ mà phần lớn nhân sự đã sơ tán.

Lực lượng Mỹ tại Bahrain không ngăn được nhiều cuộc tấn công nhằm vào chính căn cứ của mình. WSJ đã đối chiếu ảnh vệ tinh, video trên mạng xã hội và lời kể của các quân nhân tại ngũ lẫn đã giải ngũ với kết quả cho thấy Iran đã nhắm vào căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain nhiều lần trong suốt cuộc chiến. Các đòn tấn công làm hư hại nặng trụ sở chỉ huy, ít nhất một chục tòa nhà khác và hai trạm liên lạc vệ tinh. Đến nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa công khai thừa nhận mức độ thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, Bahrain đang rơi vào thế kẹt: không đủ sức tự vệ nhưng cũng không thể quay sang hòa hoãn với Iran. “Đây là vấn đề rất nghiêm trọng đối với Bahrain. Họ đang hứng chịu các đòn tấn công của Iran nhưng nhận được rất ít sự bảo vệ từ Mỹ. Họ không thấy dấu hiệu tái thiết, cũng không thấy dấu hiệu Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự lớn tại đây trong tương lai”, bà Karen Young, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, nhận định.

Chính phủ Bahrain cho biết khu vực đang gánh chịu những hậu quả kinh tế “chưa từng có” do các cuộc tấn công từ Iran. Bahrain còn có thể mất một nguồn thu từ sự hiện diện của quân đội Mỹ. Theo đánh giá của hải quân Mỹ, năm 2021 các cơ sở quân sự Mỹ đóng góp khoảng 400 triệu USD cho nền kinh tế Bahrain qua tiền thuê đất, hợp đồng, việc làm và chi tiêu tại chỗ.

Giờ đây, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Mỹ trong khu vực đã buộc Washington xem xét lại việc bố trí quân ở Trung Đông. Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết quân đội Mỹ thường xuyên đánh giá và điều chỉnh lực lượng trong khu vực theo yêu cầu nhiệm vụ. Nếu Mỹ thu hẹp lực lượng, Bahrain có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản thu trên.

Nền kinh tế lao dốc

Chiến sự kéo dài đang làm lung lay mô hình phát triển mà các nước vùng Vịnh theo đuổi. Mô hình này dựa trên sự ổn định để thu hút vốn và nhân lực nước ngoài, nên bất ổn an ninh có tác động rất lớn. Du lịch và hội nghị sụt giảm, còn nhà đầu tư nước ngoài ngày càng e ngại. Dầu vẫn được xuất ra ngoài vùng Vịnh nhưng chi phí vận chuyển rất cao. Một số nước đã đình trệ các kế hoạch đầu tư, số khác phải thu hẹp quy mô. Các nước này đều lo ngại sẽ phải đối mặt với một Iran quyết liệt hơn trong khi ngày càng khó dựa vào Mỹ.

“Bahrain cho thấy chiến tranh có ý nghĩa thế nào đối với các mô hình mà những nước vùng Vịnh đặt ra cho thập kỷ tới, vì phần lớn các mô hình đó dựa vào sự ổn định và khả năng thu hút đầu tư, không chỉ vốn mà cả nhân lực. Người ta bàn nhiều về khả năng chống chịu, và đó là một yếu tố quan trọng. Nhưng toàn bộ mô hình hiện đang bị ảnh hưởng rất mạnh”, ông HA Hellyer, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, nhận định.

Bahrain chịu thiệt hại nặng nhất vùng Vịnh vì bước vào chiến tranh với nền tài chính vốn đã yếu. Ngay trước chiến tranh, tiền trả lãi đã chiếm gần 40% nguồn thu ngân sách. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Bahrain, khoảng gần 50 tỷ USD, sẽ giảm 11,3% trong năm nay. IMF cũng dự báo nợ chính phủ sẽ lên tới 163% GDP, mức cao thứ 4 thế giới sau Sudan, Nhật Bản và Singapore. Tuy nhiên, Nhật Bản và Singapore chủ yếu vay bằng nội tệ và có nguồn tiết kiệm trong nước dồi dào. Bahrain thì phụ thuộc nhiều vào vốn vay nước ngoài và có ít dự trữ hơn, nên dễ tổn thương hơn khi nguồn thu sụt giảm.

Tắc nghẽn tại eo biển Hormuz cũng đã làm đình trệ phần lớn hoạt động xuất khẩu của Bahrain. Eo biển này là tuyến vận chuyển khoảng hai phần ba hàng xuất khẩu của Bahrain tới các thị trường ngoài vùng Vịnh. Theo số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu bình quân của Bahrain trong quý II năm nay giảm 55% so với quý trước, còn 46.000 thùng/ngày. Theo Capital Economics, nhập khẩu của Trung Quốc từ Bahrain trong tháng 9 giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, gần như về 0.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào hai ngành công nghiệp mang lại nguồn thu chính cho Bahrain. Tập đoàn năng lượng nhà nước Bapco Energies đã tuyên bố tình trạng “bất khả kháng” sau khi nhà máy lọc dầu chủ lực của họ bị tấn công hồi tháng 3 vừa qua. Nhà máy hiện chỉ đạt khoảng 80% công suất và chưa thể trở lại công suất tối đa trước cuối năm. Aluminium Bahrain, một trong những nhà máy luyện nhôm lớn nhất thế giới và là trụ cột của khu vực kinh tế phi dầu mỏ, đã phải dừng ba dây chuyền điện phân. Trong tháng này, công ty báo cáo sản lượng 9 tháng đầu năm giảm 41%.

Khó khăn kinh tế đã lan tới từng hộ gia đình. Chiến tranh đẩy giá thực phẩm, chi phí đi lại và nhiều nhu yếu phẩm khác lên cao. Nhiều gia đình cho biết họ đã hạn chế chi tiêu bên ngoài và cho thuê phòng trống để bù chi phí. Thậm chí, một số người muốn quân Mỹ rời đi và ngầm ủng hộ Iran.