BAF Việt Nam (BAF): Vừa mua thêm 75% vốn Hùng Phát Farm Một, lên kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP

BAF nhận chuyển nhượng 75% vốn Hùng Phát Farm Một

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã ck: BAF) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một cá nhân tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một.

Theo nghị quyết, BAF sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Trần Tuấn Cường tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một với giá trị 162 tỷ đồng, tương ứng 75% vốn điều lệ.

Trước giao dịch, BAF đang sở hữu phần vốn góp trị giá 54 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ tại Hùng Phát Farm Một. Như vậy, nếu thương vụ hoàn tất, BAF sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên 100%. Cùng với việc hoàn tất nhận chuyển nhượng, Hùng Phát Farm Một sẽ được chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH một thành viên do BAF làm chủ sở hữu.

BAF đồng thời giao ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, làm người đại diện theo ủy quyền của BAF để quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Hùng Phát Farm Một.

Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một được thành lập ngày 26/1/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai.

Trước đó ngày 08/09, HĐQT Công ty cũng thông qua việc thành lập Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định, đặt trụ sở chính tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do BAF sở hữu 100%, ngành nghề chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

BAF đã đưa nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định (nay là Gia Lai) đi vào hoạt động, nâng tổng năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi theo thiết kế lên 750.000 tấn/năm.

Cùng với đó, BAF cũng đồng loạt khởi công xây dựng các dự án trang trại công nghệ cao mới. Cụ thể, dự án Hùng Phát Farm 1 có quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt và 150.000 heo thương phẩm mỗi năm; dự án Hùng Phát Farm (2.400 heo nái) và dự án Tấn Phát Hai (48.000 heo thịt).

BAF dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP

Ở một diễn biến khác, BAF vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Theo kế hoạch, BAF dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 2,19% số cổ phiếu dự kiến phát hành trên số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, BAF có thể thu về 80 tỷ đồng theo mệnh giá. Nguồn vốn này dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

BAF cho biết chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ, công nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối tượng được tham gia chương trình gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, công nhân viên là nhân sự chủ chốt đang làm việc tại BAF, các chi nhánh và công ty con của BAF, đáp ứng các điều kiện, tiêu chí để được mua cổ phiếu ESOP.

Theo phương án, quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng. Số cổ phiếu ESOP phát hành cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Lợi nhuận bị 'xói mòn'

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận mức doanh thu 3.888,7 tỷ đồng, đánh dấu sự bứt phá 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty lại đi lùi, chỉ đạt 309,86 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự xói mòn lợi nhuận này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, giảm từ mức 24,2% của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 20,6% trong sáu tháng đầu năm nay. Sự gia tăng của các chi phí cấu thành giá vốn đã gây sức ép trực tiếp lên hiệu quả sinh lời trên mỗi đồng doanh thu của công ty.