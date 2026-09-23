BAF Việt Nam (BAF) phát hành ESOP giá rẻ cho 242 nhân viên, nửa đầu năm mới hoàn thành 39% kế hoạch lãi

Phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với mức chiết khấu khủng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa chính thức thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026, hay còn gọi là ESOP. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến tung ra thị trường 8 triệu cổ phiếu với mức giá phát hành là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Khối lượng phát hành này tương ứng với 2,19% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Thời gian thực hiện phân phối dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý III đến quý IV năm 2026, ngay sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, danh sách những người được hưởng quyền mua trong đợt phát hành này bao gồm 242 cán bộ nhân viên của công ty. Trong đó, định mức mua của mỗi cá nhân dao động từ 5.000 cổ phiếu đến tối đa 150.000 cổ phiếu. Cơ cấu danh sách này cũng ghi nhận sự góp mặt của 7 lãnh đạo cấp cao trực thuộc BAF Việt Nam. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Khảo sát trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/09, cổ phiếu BAF chốt ở mức 31.600 đồng mỗi cổ phiếu sau khi giảm 400 đồng. Như vậy, với mức giá chào bán 10.000 đồng, 242 cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo công ty đang được ưu ái mua cổ phiếu với mức chiết khấu lên tới 68,4% so với giá trị giao dịch trên thị trường.

Thách thức hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cả năm 2026

Song hành cùng kế hoạch phân phối cổ phiếu ưu đãi, bức tranh tài chính bán niên của BAF Việt Nam bộc lộ những tín hiệu trái chiều. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận mức doanh thu 3.888,7 tỷ đồng, đánh dấu sự bứt phá 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty lại đi lùi, chỉ đạt 309,86 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự xói mòn lợi nhuận này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, giảm từ mức 24,2% của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 20,6% trong sáu tháng đầu năm nay. Sự gia tăng của các chi phí cấu thành giá vốn đã gây sức ép trực tiếp lên hiệu quả sinh lời trên mỗi đồng doanh thu của công ty.

Vào đầu năm, BAF Việt Nam đã đặt ra tham vọng kinh doanh rất lớn cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 8.431 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 67% so với thực hiện của năm 2025. Về mặt lợi nhuận, công ty kỳ vọng khoản lãi sau thuế sẽ chạm mốc 793 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với kết quả cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với khoản lãi sau thuế 309,86 tỷ đồng ghi nhận sau hai quý đầu tiên, doanh nghiệp nông nghiệp này mới chỉ hoàn thành 39,1% kế hoạch lợi nhuận của cả năm, đặt ra thách thức không nhỏ cho chặng đường kinh doanh 6 tháng cuối năm.