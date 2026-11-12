BAF Việt Nam (BAF) dồn dập gọi vốn ngàn tỷ, hủy hơn một triệu cổ phiếu ESOP ế

Tái phân bổ cổ phiếu ưu đãi và kế hoạch tăng vốn ngàn tỷ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa cập nhật tiến độ thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động. Dữ liệu tính đến ngày 30/10/2026 cho thấy doanh nghiệp mới chỉ phân phối thành công 6.086.000 cổ phiếu ESOP trên tổng khối lượng đăng ký phát hành là 8 triệu đơn vị. Khối lượng phát hành thực tế này tương đương 76,08% kế hoạch ban đầu, để lại một lượng dư là 1.914.000 cổ phiếu chưa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, mức giá phát hành ESOP chỉ là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 67,7% so với vùng giá 30.950 đồng/cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường vào thời điểm giữa tháng 11.

Đứng trước lượng lớn cổ phiếu không phân phối hết, ban lãnh đạo công ty đã quyết định phương án xử lý chi tiết. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phân bổ lại 856.000 cổ phiếu cho 17 cá nhân thuộc hàng ngũ lãnh đạo với nguyên giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn để các lãnh đạo này hoàn tất nộp tiền mua được ấn định trước 16 giờ ngày 12/11/2026. Lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ phải chịu rào cản hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đối với 1.058.000 cổ phiếu còn lại, công ty quyết định hủy bỏ hoàn toàn và không tiếp tục chào bán.

Bên cạnh chương trình cổ phiếu ưu đãi nội bộ, BAF Việt Nam đang quyết liệt đẩy mạnh kế hoạch gọi vốn trên diện rộng từ cổ đông hiện hữu. Ngày 28/10/2026, doanh nghiệp đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 9/1. Với tỷ lệ này, công ty sẽ phát hành thêm gần 40,54 triệu cổ phiếu mới ở mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian để nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2026. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, công ty sẽ thu về 608,4 tỷ đồng và gia tăng quy mô vốn điều lệ từ 3.648,2 tỷ đồng lên mức 4.053,6 tỷ đồng.

Áp lực hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026

Toàn bộ số tiền 608,4 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được BAF Việt Nam phân bổ mục đích sử dụng rõ ràng. Doanh nghiệp sẽ dùng khoản tiền này để thanh toán các khoản công nợ đang tồn đọng với nhà cung cấp. Nguồn vốn mới sẽ trực tiếp giải quyết các hóa đơn liên quan đến việc thu mua cám, con giống, phụ gia, nguyên vật liệu và các hàng hóa thiết yếu khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh và sản xuất chăn nuôi.

Việc khẩn trương bổ sung nguồn lực tài chính diễn ra trong giai đoạn kết quả kinh doanh của BAF Việt Nam cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa doanh thu và lợi nhuận. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu công ty đạt 5.956,09 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 63,3% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại không thể duy trì đà tăng khi chỉ đạt 331,06 tỷ đồng, giảm 9,4% so với 9 tháng đầu năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể, giảm từ 23,9% xuống chỉ còn 19,2%.

Sự suy giảm biên lợi nhuận đang đặt ra áp lực lớn đối với ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2026, BAF Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu vươn lên mức 8.431 tỷ đồng và kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng. Với khoản lãi ròng 331,06 tỷ đồng đạt được sau ba quý hoạt động, doanh nghiệp nông nghiệp này mới chỉ hoàn thành 41,7% mục tiêu lợi nhuận của cả năm, đòi hỏi sự bứt phá cực lớn trong quý kinh doanh cuối cùng.