BAF huy động gần 688 tỷ đồng, phần lớn phục vụ vốn lưu động và trả công nợ

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa công bố thông tin ba nữ lãnh đạo đăng ký mua tổng cộng 80.000 cổ phiếu BAF theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Cụ thể, bà Dương Thị Hồng Tân - Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng Kiểm soát vận hành, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu BAF. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/10 đến 30/10/2026.

Bà Phan Thị Kim Trang - Kế toán trưởng cũng đăng ký mua 30.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 19/10 đến 30/10/2026. Trong khi đó, bà Trần Thị Thanh Trà - Thành viên Ban Kiểm soát, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, dự kiến thực hiện từ ngày 20/10 đến 30/10/2026.

Theo các thông báo, cả ba cá nhân đều chưa sở hữu cổ phiếu BAF trước giao dịch. Nếu hoàn tất các giao dịch như đăng ký, bà Tân và bà Trang sẽ sở hữu 30.000 cổ phiếu mỗi người, tương ứng 0,008% vốn điều lệ; bà Trà sẽ nắm giữ 20.000 cổ phiếu, tương ứng 0,0054% vốn điều lệ.

BAF chào bán cổ phiếu cho nhân viên và cổ đông, dự kiến huy động gần 688 tỷ đồng (Ảnh: BAF).

Các giao dịch này nằm trong chương trình ESOP năm 2026 của BAF, với quy mô 8 triệu cổ phiếu dành cho 242 cán bộ, nhân viên. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 80 tỷ đồng theo mệnh giá. Mỗi người lao động được phân bổ từ 5.000 đến tối đa 150.000 cổ phiếu.

Theo doanh nghiệp, chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài với công ty, đồng thời bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 12/10 đến 30/10/2026. Số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được, tương ứng 80 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Ở một diễn biến khác, BAF dự kiến chào bán hơn 40,53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã công bố. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 28/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 27/10/2026.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 9:1, tức cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới, với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 5/11 đến 20/11/2026; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/11 đến 25/11/2026.

Với mức giá trên, BAF dự kiến thu về khoảng 608 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý II/2027 để thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp cám, giống heo và nguyên vật liệu.

Trong đó, 220 tỷ đồng dự kiến thanh toán cho CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh; 208 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi BAF Tây Ninh; 100 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu và 80 tỷ đồng cho Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định.

Nếu hoàn tất đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của BAF dự kiến tăng từ 3.648 tỷ đồng lên 4.134 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026, BAF ghi nhận doanh thu thuần 3.889 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 310 tỷ đồng, giảm khoảng 10%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, BAF đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BAF đạt 13.512 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 9.138 tỷ đồng, tăng 36% so với thời điểm đầu năm.