BAF chốt phương án xử lý gần 2 triệu cổ phiếu ESOP chưa phân phối

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa thông qua phương án phân phối lại 856.000 cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết cho 17 cá nhân là lãnh đạo công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu BAF trên sàn chứng khoán.

Theo phương án vừa được thông qua, tính đến ngày 30/10/2026, BAF Việt Nam đã phát hành thành công 6,086 triệu cổ phiếu ESOP trong tổng số 8 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng tỉ lệ 76,08%. Như vậy, còn 1,914 triệu cổ phiếu chưa được phân phối.

Trong số cổ phiếu còn lại, công ty dự kiến tiếp tục phân phối 856.000 cổ phiếu cho 17 cá nhân là lãnh đạo với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu trước 16 giờ ngày 12/11/2026. Số cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đối với 1,058 triệu cổ phiếu còn lại, BAF quyết định hủy bỏ do không tiếp tục phân phối.

BAF tiếp tục phân phối cổ phiếu ESOP cho 17 cá nhân (Ảnh: BAF).

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, BAF dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 2,19% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Danh sách ban đầu gồm 242 người lao động được quyền mua cổ phiếu, với số lượng từ 5.000 đến tối đa 150.000 cổ phiếu/người.

Bên cạnh phương án ESOP, BAF Việt Nam cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày 28/10/2026 công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỉ lệ 9:1, tương ứng dự kiến phát hành gần 40,54 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2026.

Nếu hoàn tất, đợt chào bán dự kiến mang về cho BAF khoảng 608,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán công nợ với các nhà cung cấp cám, giống heo, phụ gia cùng các nguyên vật liệu, hàng hóa khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BAF dự kiến tăng từ 3.648 tỷ đồng lên 4.053 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026 BAF ghi nhận doanh thu đạt 5.956 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 331 tỷ đồng, giảm 9,4%.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ 23,9% xuống còn 19,2%, cho thấy áp lực chi phí đang ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận.

Năm 2026, BAF đặt mục tiêu doanh thu 8.431 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 793 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả thực hiện năm trước.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 70,7% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 41,7% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.