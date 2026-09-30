BAF chi 162 tỷ đồng 'nắm trọn' Hùng Phát Farm Một

HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một, đồng thời cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Theo nghị quyết, BAF sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trần Tuấn Cường tại Hùng Phát Farm Một, tương ứng 75% vốn điều lệ với giá trị 162 tỷ đồng.

Trước giao dịch, BAF đang sở hữu 25% vốn điều lệ Hùng Phát Farm Một, tương ứng giá trị phần vốn góp 54 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, BAF sẽ nâng tỉ lệ sở hữu lên 100%. Hùng Phát Farm Một sẽ được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do BAF sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, với tổng giá trị 216 tỷ đồng.

BAF giao ông Trương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, làm Chủ tịch kiêm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Hùng Phát Farm Một, đồng thời là người được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của BAF tại doanh nghiệp.

Hùng Phát Farm Một được thành lập ngày 26/1/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, có trụ sở tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai. BAF lần đầu công bố việc nhận chuyển nhượng 25% vốn tại doanh nghiệp này vào tháng 5/2026.

Đáng chú ý, Hùng Phát Farm Một là một trong những pháp nhân gắn với chiến lược mở rộng chăn nuôi công nghệ cao của BAF tại Gia Lai. Trong tháng 6/2026, BAF đã khởi công dự án Hùng Phát Farm Một với quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, dự kiến cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm mỗi năm.

Dự án này nằm trong nhóm hai dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai được BAF triển khai với nguồn tín dụng tổng hạn mức 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo BAF, dự án Hùng Phát Farm Một và dự án Thành Đạt có tổng doanh thu dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm khi vận hành đầy đủ công suất.

Trước đó, phần vốn góp của BAF tại Hùng Phát Farm Một cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng 50 triệu USD nói trên. Việc nâng sở hữu tại Hùng Phát Farm Một từ 25% lên 100% diễn ra trong bối cảnh BAF đang đẩy mạnh mở rộng chuỗi chăn nuôi theo mô hình Feed - Farm - Food, qua đó tăng mức độ kiểm soát trực tiếp đối với các dự án và pháp nhân trong chuỗi.

Ở một diễn biến khác, BAF vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Nông nghiệp BAF Việt Nam giảm 9,6%, xuống còn 309 tỷ đồng (Ảnh: BAF).

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 2,19% số cổ phiếu dự kiến phát hành trên số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành toàn bộ, BAF có thể thu về 80 tỷ đồng, nguồn vốn dự kiến được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

BAF cho biết chương trình ESOP nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, khuyến khích sự gắn bó lâu dài, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đối tượng tham gia gồm thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên là nhân sự chủ chốt đang làm việc tại BAF, các chi nhánh và công ty con, đáp ứng các điều kiện theo phương án.

Quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng. Số cổ phiếu phát hành cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 BAF ghi nhận doanh thu 3.888 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 9,6%, xuống còn 309,86 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy tốc độ tăng doanh thu chưa chuyển hóa tương ứng vào lợi nhuận.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, biên lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm xuống 20,6%, từ mức 24,2% cùng kỳ năm trước. Việc biên lợi nhuận thu hẹp đã tạo sức ép lên khả năng sinh lời, khiến lợi nhuận sau thuế đi xuống dù doanh thu tăng mạnh.