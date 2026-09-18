BAF bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, lập công ty con vốn 100 tỷ đồng tại Gia Lai

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo Nghị quyết HĐQT ngày 14/9/2026, ông Nguyễn Quốc Toán được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/9/2026 và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi có quyết định khác của HĐQT.

HĐQT BAF giao Tổng Giám đốc Bùi Hương Giang trực tiếp phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể cho ông Nguyễn Quốc Toán.

Lập công ty con chế biến thực phẩm vốn 100 tỷ đồng

Trước đó, ngày 8/9, HĐQT BAF đã thông qua việc thành lập Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và do BAF Việt Nam sở hữu 100% vốn.

Doanh nghiệp mới đặt trụ sở tại thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Bà Bùi Hương Giang được giao đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của BAF tại công ty con, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của BAF Bình Định.

Việc thành lập công ty chế biến thực phẩm diễn ra trong bối cảnh BAF tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất. Doanh nghiệp đã đưa nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại Bình Định, nay thuộc Gia Lai, vào hoạt động, qua đó nâng tổng công suất thiết kế của hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi lên 750.000 tấn mỗi năm.

Đây là một phần trong chuỗi Feed - Farm - Food mà BAF đang phát triển nhằm tăng khả năng chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động chăn nuôi và chế biến.

Doanh thu nửa đầu năm tăng 55%, lợi nhuận giảm 10%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2026, BAF ghi nhận doanh thu thuần hơn gần 4.000 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 310 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, kết quả lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi giá heo hơi bình quân thấp hơn cùng kỳ, tác động đến biên lợi nhuận của hoạt động chăn nuôi. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tăng làm chi phí lãi vay gia tăng, trong khi BAF đang trong giai đoạn mở rộng nhanh và đưa thêm các trang trại mới vào vận hành. Diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trong những tháng đầu năm cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2026, BAF đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 793 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 46,1% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BAF đạt hơn 13.512 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức gần 9.138 tỷ đồng, tăng 36%.