Baekhyun thành lập công ty riêng giữa lúc tranh chấp hợp đồng

Giữa lúc tranh chấp hợp đồng độc quyền với công ty quản lý INB100 vẫn chưa đi đến hồi kết, Baekhyun (EXO) được xác nhận đã thành lập một công ty giải trí mới. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đồng thời làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch hoạt động độc lập của nhóm ChenBaekXi trong thời gian tới.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 30/10, Baekhyun đã thành lập công ty có tên Bion Entertainment và giữ vị trí đại diện. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 18/9, ban đầu đăng ký địa chỉ trụ sở tại nhà riêng của nam ca sĩ. Tuy nhiên, đến ngày 22/10, công ty đã tiến hành thay đổi địa chỉ đăng ký, cho thấy những bước chuẩn bị mới về mặt tổ chức và hoạt động.

Đáng chú ý, thời điểm Bion Entertainment ra đời diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tòa án Trung tâm Seoul chấp thuận đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền của Chen, Baekhyun và Xiumin đối với INB100. Theo quyết định của tòa, hiệu lực hợp đồng giữa ba nghệ sĩ và công ty sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có phán quyết sơ thẩm trong vụ kiện xác nhận hợp đồng độc quyền không còn hiệu lực.

Không chỉ có Baekhyun đứng tên đại diện, Bion Entertainment còn có sự tham gia của một nhân sự từng phụ trách công việc quản lý nghệ sĩ tại công ty giải trí trước đây. Người này được cho là đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và từng hợp tác kinh doanh với Baekhyun. Sự xuất hiện của nhân sự nói trên càng khiến dư luận chú ý đến khả năng ChenBaekXi đang từng bước xây dựng một bộ máy quản lý riêng.

Theo đại diện Bion Entertainment, công ty hiện chưa ký kết những hợp đồng cụ thể. Tuy nhiên, người này xác nhận định hướng hoạt động của ChenBaekXi là cùng nhau hợp tác. Việc thành lập pháp nhân mới trước mắt nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh thu từ những sự kiện quy mô nhỏ, cũng như bảo đảm các thủ tục về thuế và tài chính.

Đại diện công ty cũng tiết lộ thời điểm những hoạt động cụ thể thông qua Bion Entertainment có thể bắt đầu từ sau tháng 3/2027. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng vào một chặng đường mới của ba thành viên, đặc biệt trong bối cảnh họ vẫn đang duy trì các hoạt động cá nhân và gặp gỡ người hâm mộ.

Thời gian gần đây, ChenBaekXi đã lần lượt tổ chức các buổi fan meeting tại Thượng Hải (Trung Quốc). Xiumin và Chen gặp gỡ người hâm mộ trong hai ngày 26 và 27/9, trong khi Baekhyun tổ chức sự kiện vào ngày 2/10. Việc ba thành viên liên tiếp xuất hiện tại các hoạt động riêng, cùng với sự ra đời của Bion Entertainment, càng làm tăng kỳ vọng về khả năng tái hợp trong một mô hình hoạt động độc lập.

Trước những thông tin trên, phía INB100 cho biết họ không nắm được thông tin về việc thành lập pháp nhân mới của Baekhyun. Phản hồi này cũng cho thấy giữa hai bên vẫn tồn tại khoảng cách nhất định trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của các nghệ sĩ.

Dù quyết định đình chỉ hiệu lực hợp đồng của tòa án đã mở ra cơ hội để ChenBaekXi chủ động hơn trong các hoạt động riêng, tranh chấp pháp lý giữa ba thành viên và INB100 vẫn chưa thực sự khép lại. Phiên điều trần đầu tiên của vụ kiện xác nhận hợp đồng độc quyền không còn hiệu lực dự kiến diễn ra vào ngày 4/11.

Như vậy, việc Baekhyun thành lập Bion Entertainment có thể được xem là một bước chuẩn bị quan trọng cho chặng đường hoạt động tiếp theo của nam ca sĩ và các thành viên ChenBaekXi. Tuy nhiên, liệu công ty mới có thực sự trở thành nền tảng để cả ba phát triển sự nghiệp độc lập, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của họ hay không vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.