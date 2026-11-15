Baekhyun thành lập công ty quản lý mới, chuẩn bị cho các hoạt động của EXO-CBX

Công ty đã chuyển trụ sở chính và hoàn tất đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ, làm dấy lên suy đoán rằng bộ ba đang chuẩn bị trở lại với các hoạt động độc lập.

Theo báo cáo của Biz Hankook ngày 30/10, B.On Entertainment được thành lập vào ngày 18/9, chỉ ba ngày sau khi Tòa án Trung tâm Seoul chấp thuận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của EXO-CBX nhằm đình chỉ hiệu lực các hợp đồng độc quyền với INB100.

Ban đầu, công ty đăng ký địa chỉ trụ sở tại nhà riêng của Baekhyun, trước khi chuyển đến địa điểm mới vào ngày 22/10.

Quyết định của tòa án cho phép tạm đình chỉ hiệu lực các hợp đồng cho đến khi có phán quyết sơ thẩm trong vụ kiện do các thành viên khởi xướng nhằm xác nhận tính hợp lệ của những thỏa thuận độc quyền với INB100.

Lệnh này cho phép ba nghệ sĩ tiếp tục các hoạt động giải trí độc lập trong thời gian chờ giải quyết những thủ tục pháp lý chính.

Tuy nhiên, đây không phải là phán quyết cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng.

EXO-CBX( Chen - Baekhyun - Xiumin). Ảnh: IB100

Một nhân vật có tiếng trong ngành quản lý nghệ sĩ cũng đã gia nhập B.On Entertainment với vai trò giám đốc nội bộ. Người này có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và từng hợp tác với Baekhyun trong các dự án kinh doanh trước đây.

Sau khi thành lập công ty, EXO-CBX lên kế hoạch tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những sự kiện này đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại do tình hình tại địa phương.

Đại diện B.On Entertainment chia sẻ: “Chúng tôi chưa ký kết bất kỳ hợp đồng cụ thể nào, chúng tôi không thể nhận tiền từ các sự kiện nhỏ và những hoạt động tương tự thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân, đồng thời cũng phát sinh các vấn đề liên quan đến thuế. Vì vậy, chúng tôi quyết định thành lập công ty trước”.

Người đại diện nói thêm: “Các hoạt động cụ thể thông qua B.On Entertainment có thể sẽ bắt đầu sau tháng 3 năm sau”.

Trong khi đó, INB100 cho biết họ “không hề hay biết về việc thành lập công ty mới”. Ngày 9/11, B.On Entertainment hoàn tất đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức sự kiện văn hóa đại chúng và nghệ thuật tại Văn phòng quận Gangnam. Công ty được thành lập với số vốn khoảng 71.500 USD (100 triệu won), hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và phân phối âm nhạc, tổ chức hòa nhạc và quản lý nghệ sĩ.

Cũng trong thời gian này, phiên điều trần đầu tiên của vụ kiện chính giữa EXO-CBX và INB100, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 4/11, đã được hoãn đến tháng 12. Vì vậy, tranh chấp pháp lý liên quan đến tính hợp lệ của các hợp đồng độc quyền giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Dù Baekhyun đã thành lập công ty mới và đại diện B.On Entertainment xác nhận ba thành viên dự định hợp tác với nhau, các hợp đồng cụ thể cũng như kế hoạch hoạt động vẫn chưa được công bố.

Việc B.On Entertainment có trở thành công ty quản lý chính thức cho các hoạt động chung trong tương lai của EXO-CBX hay không vẫn cần thêm thời gian để xác định.