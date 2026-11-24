Bae Yong Joon và Park Soo Jin đã trở về Hàn Quốc cùng hai con nhỏ đang học tiểu học, kết thúc cuộc sống ở Hawaii. Theo các nguồn tin, hiện gia đình bốn người của cặp đôi được cho là đang sống trong một căn hộ sang trọng ở Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul. Mặc dù đã có nhiều đồn đoán về nơi ở của gia đình, đây là lần đầu tiên thông tin họ đã ổn định cuộc sống mới ở Hàn Quốc được tiết lộ.

Có vẻ như hoàn cảnh gia đình, bao gồm sự phát triển và môi trường giáo dục của các con, đã ảnh hưởng đến quyết định trở về. Đặc biệt, có thông tin cho rằng mong muốn chuyển về Hàn Quốc xuất phát từ Park Soo Jin. Con trai 10 tuổi và con gái 8 tuổi của họ, trước đây học ở Hawaii, được cho là đã chuyển đến một trường quốc tế Anh ở Seoul và đang thích nghi với môi trường giáo dục mới.

Cuộc sống của cặp đôi ở Hawaii cũng thu hút sự chú ý bởi những nỗ lực giáo dục xuất sắc của họ. Họ đã quyên góp khoảng 14 triệu đến 36 triệu won (khoảng từ 300 - 700 triệu đồng) mỗi năm cho các trường tư thục địa phương mà con cái họ theo học và thậm chí còn được liệt kê là "Thành viên ưu tú", một danh hiệu dành cho những nhà hảo tâm có giá trị cao. Vẫn còn phải chờ xem liệu sự trở về nước của cặp đôi Bae Yong Joon và Park Soo Jin có dẫn đến việc họ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất hay không. Bae Yong Joon đã tạm dừng các hoạt động giải trí sau khi bán cổ phần của mình tại KeyEast cho SM Entertainment vào năm 2018. Quyết định rút lui khỏi ngành giải trí của anh càng trở nên rõ rệt hơn vào năm 2022 khi ngay cả trang web chính thức của anh cũng bị đóng cửa.

Bae Yong Joon và Park Soo Jin kết hôn năm 2015, chào đón con trai đầu lòng vào năm sau và con gái thứ hai vào năm 2018. Bae Yong Joon tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất sau vai diễn khách mời trong bộ phim truyền hình Dream High năm 2011, và Park Soo Jin cũng ngừng hoạt động truyền hình sau năm 2016. Hiện tại, Bae Yong Joon là cổ đông chính của Blitzway Entertainment, công ty quản lý các diễn viên như Woo Do Hwan và Do Kyung Soo.