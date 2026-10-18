BAE Systems ra mắt vũ khí vi sóng công suất cao tiêu diệt bầy đàn UAV không cần tên lửa

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Anh quốc) vừa chính thức giới thiệu Hệ thống Vi sóng công suất cao (HPM). Khí tài mới này được thiết kế nhằm vô hiệu hóa các đàn máy bay không người lái (UAV) bằng xung năng lượng điện từ, giải quyết bài toán cạn kiệt tên lửa phòng không đắt đỏ trước chiến thuật bầy đàn.

Cơ chế tác chiến bằng xung năng lượng vi sóng

Hệ thống HPM vận hành dựa trên việc phát xung năng lượng vi sóng truyền đi với tốc độ ánh sáng. Khi tiếp xúc với mục tiêu, xung sóng gây hiện tượng quá tải đột ngột dòng điện và điện áp bên trong các vi mạch, từ đó đốt cháy hoặc làm tê liệt tức thì toàn bộ hệ thống điều khiển điện tử của phương tiện.

Về nguyên lý cơ bản, vũ khí này tương tự cơ chế của lò vi sóng thông thường nhưng định hướng luồng xung năng lượng cực mạnh ra không gian bên ngoài. Theo cựu Phó tư lệnh Không quân Úc Neil Hart, các tổ hợp HPM thường hoạt động ở các dải tần số vô tuyến tương tự và bao quát phạm vi phòng thủ hiệu quả từ vài trăm mét đến vài nghìn mét.

Đại diện BAE Systems, Phó chủ tịch Jason Casciotti, khẳng định hệ thống duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu liên tục miễn là nguồn cấp điện còn hoạt động. Doanh nghiệp hiện chưa công bố cụ thể tầm bắn tối đa cũng như công suất đầu ra chi tiết của tổ hợp.

Ảnh thiết kế vũ khí vi sóng chống UAV. Ảnh: BAE Systems

Mức độ hoàn thiện kỹ thuật và khả năng triển khai

Tổ hợp HPM của BAE Systems hiện đã đạt Cấp độ sẵn sàng công nghệ 6 (TRL 6) trên thang đo chuẩn 9 cấp độ của ngành quốc phòng. Điều này đồng nghĩa công nghệ đã chứng minh được hiệu quả hoạt động trong môi trường vận hành tương đương thực địa.

Trong các đợt thử nghiệm thực tế, thiết bị đã giải phóng hàng tỷ xung vi sóng và ghi nhận chính xác phản ứng vô hiệu hóa trên các mục tiêu bay. Điểm đáng chú ý là khoảng 99% linh kiện cấu thành HPM đều là sản phẩm thương mại có sẵn trên thị trường (COTS), giúp hạ giá thành chế tạo, đẩy nhanh tốc độ sản xuất hàng loạt và tinh giản bảo trì.

Nhờ kiến trúc dạng module linh hoạt, hệ thống có thể tích hợp theo 4 cấu hình tác chiến gồm:

Trạm cố định kết nối trực tiếp lưới điện cơ sở.

Module gắn trên rơ-moóc kéo cơ động.

Tích hợp trực tiếp lên các phương tiện chiến đấu bọc thép.

Tổ hợp phòng thủ lắp đặt trên tàu chiến hải quân.

So sánh hiệu năng giữa vũ khí vi sóng và laser

Cùng thuộc nhóm vũ khí năng lượng định hướng (DEW), vi sóng công suất cao và laser đang là hai công nghệ cạnh tranh trực tiếp nhằm thay thế tên lửa phòng không tầm gần. Tuy nhiên, hai công nghệ này có sự khác biệt rõ rệt về thông số kỹ thuật và vai trò chiến thuật.

Dù sở hữu ưu thế vượt trội trước các đợt tấn công bầy đàn giá rẻ, cựu Phó tư lệnh Neil Hart nhận định HPM không phải là giải pháp vạn năng độc lập. Hệ thống vi sóng công suất cao sẽ phát huy hiệu quả tối đa khi đóng vai trò bổ trợ trong mạng lưới phòng thủ đa tầng kết hợp cùng tên lửa truyền thống và pháo phòng không.