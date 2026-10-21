'Bad boy cuốn hút nhất màn ảnh Hàn' Cha Woo Min 'kết đôi' cùng 'thánh nữ giải trí' của TWICE

Vào ngày 21/10, đơn vị sản xuất thông báo Clouds Roll Like Gureumi (tên tạm dịch), với sự xuất hiện của Dahyun và Cha Woo Min, sẽ chính thức khởi quay, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Clouds Roll Like Gureumi kể về một cô gái lạc quan, người đã gắn bó với chiếc xe lăn trong suốt cuộc đời mình và một nam vận động viên bơi lội đầy triển vọng, người luôn che giấu những tổn thương sâu kín bên trong. Phim khắc họa hành trình đầy biến động của họ khi trải nghiệm mối tình đầu và cùng nhau trưởng thành, dần trở thành những người đặc biệt nhất đối với đối phương.

Dahyun vào vai Gu Reum, một nữ sinh trung học luôn tự hào về chiếc xe lăn màu hồng của mình. Dù bị liệt hai chi dưới và phải sử dụng xe lăn suốt 17 năm cuộc đời, Gu Reum vẫn sở hữu nét duyên dáng rạng rỡ, tính cách tươi sáng cùng lòng tự trọng mạnh mẽ. Là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật, cô nảy sinh mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng và vẽ lại cơ bụng của người khác, dẫn lối cô đến với hồ bơi của trường. Tại đây, cô trở thành người hướng dẫn hoạt động tình nguyện cho Jun San (Cha Woo Min), nam sinh vừa bị loại khỏi đội tuyển sau một vụ xô xát với đàn anh và từ đó, mối tình đầu của cô bắt đầu.

Cha Woo Min đảm nhận vai Jun San, mối tình đầu của Gu Reum. Jun San là một nam sinh trung học có tương lai đầy hứa hẹn trong môn bơi lội, sở hữu vóc dáng ấn tượng cùng ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đó là những nỗi bất an và tổn thương tâm lý mà không ai hay biết. Trong khi tâm trí luôn hướng về bơi lội, anh dần trở nên gần gũi hơn với Gu Reum thông qua các hoạt động tình nguyện bắt buộc. Dù nảy sinh tình cảm với cô, Jun San vẫn phải vật lộn với sự tự ghét bỏ bản thân, một cảm giác tiêu cực đã đeo bám anh suốt nhiều năm qua.