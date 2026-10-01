Bạch Thông chăm sóc bệnh về mắt cho người cao tuổi

Người cao tuổi thôn Rã Bản được khám mắt miễn phí.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại điểm trạm chính của Trạm Y tế Bạch Thông ở thôn Dương Phong đã có khá đông người cao tuổi đến khám mắt. Biết Trạm tổ chức khám, nhiều người chủ động thu xếp công việc, có người được con cháu đưa đến kiểm tra sức khỏe đôi mắt.

Ông Nông Quốc Huy, thôn Thanh Phong, là một trong những người có mặt từ sớm. Gần đây, ông nhận thấy mắt có dấu hiệu nhìn mờ, thường xuyên chảy nước mắt, việc quan sát cũng khó khăn hơn. Qua thăm khám, ông được bác sĩ tư vấn tình trạng đục thủy tinh thể, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc mắt phù hợp.

Cách điểm trạm chính hơn 10km là Trạm Y tế Bạch Thông 1, ở thôn Toàn Thắng, hoạt động khám mắt cho người cao tuổi cũng được tổ chức với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt Đông Đô. Trong đợt khám này, có 260 người cao tuổi được khám và tư vấn các bệnh lý về mắt.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Đông Đô tư vấn chăm sóc mắt cho người cao tuổi.

Với người cao tuổi, những thay đổi về thị lực đôi khi diễn ra âm thầm, nhiều người chỉ đi khám khi mắt đã nhìn mờ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Qua các đợt khám tại Bạch Thông, các bệnh thường gặp là giảm thị lực, đục thủy tinh thể và tật khúc xạ. Trong đó, đục thủy tinh thể tuổi già khá phổ biến, mức độ bệnh ở mỗi người khác nhau.

Từ đầu năm đến nay, qua các đợt khám, hơn 700 người cao tuổi trên địa bàn xã đã được kiểm tra các bệnh về mắt. Qua đó, phát hiện trên 40 trường hợp bị đục thủy tinh thể cần phẫu thuật. Trạm Y tế xã đã tư vấn, hướng dẫn gia đình đưa người bệnh đến các cơ sở y tế tuyến trên để được điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Bệnh viện Mắt Đông Đô, cho biết việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt hiện nay đã thuận lợi hơn trước, người cao tuổi cũng quan tâm hơn đến các bệnh về mắt. Bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ, người cao tuổi cần hạn chế rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích, đồng thời nên khám mắt định kỳ, nhất là khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về thị lực.

Không chỉ khám và phát hiện bệnh, trong quá trình thực hiện, các y, bác sĩ còn kết hợp tư vấn cho người cao tuổi cách chăm sóc sức khỏe tại gia đình thông qua chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục, thể thao và các biện pháp bảo vệ mắt.

Hiện, xã Bạch Thông có 1.365 người cao tuổi, để người dân ở các thôn xa trung tâm có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, Trạm Y tế xã tổ chức khám tại hai điểm trạm là Trạm Y tế Bạch Thông 1 và Trạm Y tế Bạch Thông 2, đồng thời phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa mắt tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi.