Bách Quang (Thái Nguyên): Khơi thông nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khơi thông dư địa từ công nghiệp và hạ tầng

Bách Quang là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ. Trên địa bàn tập trung các khu công nghiệp lớn, cùng nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị, tái định cư và công trình hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai. Đây được xác định là những dư địa quan trọng để địa phương tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm tiến độ từng bước đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phường cũng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ngành của tỉnh trong thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Công I, Sông Công II, đồng thời định hướng phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, phù hợp với định hướng chung của tỉnh.

Cùng với công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và lực lượng lao động. Trong 9 tháng, toàn phường có 206 hộ, cơ sở đăng ký kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động lên 776 hộ.

Ông Hứa Xuân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bách Quang chia sẻ: Mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh đặt ra yêu cầu rất cao với từng địa phương. Đối với phường Bách Quang, khai thác lợi thế công nghiệp - đô thị phải đồng thời gắn với chất lượng hạ tầng, hiệu quả sử dụng đất, môi trường sống, kỷ cương đô thị và khả năng tạo nguồn thu bền vững.

Ông Hứa Xuân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bách Quang chia sẻ: Đối với phường Bách Quang, khai thác lợi thế công nghiệp - đô thị phải đồng thời gắn với chất lượng hạ tầng, hiệu quả sử dụng đất, môi trường sống, kỷ cương đô thị và khả năng tạo nguồn thu bền vững.

Một trong những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án và năng lực tăng trưởng của địa phương là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, phường Bách Quang đã phê duyệt 463 phương án, diện tích 184,17 ha, liên quan 1.304 hộ, với tổng giá trị 980,553 tỷ đồng; đồng thời giao 283 ô đất tái định cư cho 177 hộ, diện tích 31.866,2 m². Những kết quả này tạo điều kiện quan trọng để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, đưa các dự án vào triển khai, qua đó biến tiềm năng đất đai và hạ tầng thành năng lực sản xuất, kinh doanh và nguồn lực phát triển thực tế.

Trong quý IV/2026, Bách Quang xác định tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị Thắng Lợi, Khu đô thị số 1 Lê Hồng Phong, Khu dân cư Bách Quang; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 theo kế hoạch. Địa phương xác định giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu về tiến độ dự án mà còn phải gắn với bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định đời sống và tái định cư cho người dân. Đây là điều kiện quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm các dự án được triển khai thuận lợi và phát huy hiệu quả.

Tạo nền tảng cho không gian phát triển mới

Cùng với giải phóng mặt bằng, đầu tư công được Bách Quang xác định là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Hiện trên địa bàn có 28 dự án đầu tư công, trong đó 18 dự án chuyển tiếp cơ bản hoàn thành, 10 dự án chuẩn bị khởi công mới và 5 dự án đã khởi công. Tính đến ngày 10/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,282 tỷ đồng trên tổng số 173,998 tỷ đồng, tương đương 46,71% kế hoạch vốn được giao. Để cải thiện tiến độ trong những tháng cuối năm, phường đang rà soát từng dự án, tập trung xử lý các điểm nghẽn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán.

Phường Bách Quang đang rà soát từng dự án, tập trung xử lý các điểm nghẽn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán.

Các dự án như Khu dân cư số 5 Lương Sơn, Khu tái định cư số 1, đường Cách mạng Tháng Mười, đường Thắng Lợi kéo dài được xác định là những công trình có vai trò quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và hình thành các nguồn thu mới.

Tính đến ngày 10/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Bách Quang đạt 632,699 tỷ đồng, bằng 81% dự toán tỉnh giao và bằng 140% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Bách Quang xác định chất lượng quản trị địa phương là một yếu tố quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 9 tháng năm 2026, UBND phường đã tiếp nhận 6.185 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 5.947 hồ sơ, 100% đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Phường được UBND tỉnh quyết định xếp thứ nhất về Chỉ số hài lòng của người dân và xếp thứ 9/92 xã, phường về Chỉ số cải cách hành chính năm 2025.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ hồ sơ công việc và hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 78%.

Đáng chú ý, phường đã hoàn thành số hóa 36.079 hồ sơ, tài liệu khổ A4 có tần suất sử dụng cao; tạo lập 758 hồ sơ điện tử, cập nhật tài liệu vào 725 hồ sơ; hoàn thành đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đối với 11.832/11.832 thửa đất, đạt 100% kế hoạch.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên đặt ra yêu cầu mỗi địa phương phải chủ động tìm kiếm và khai thác các động lực tăng trưởng mới. Với Bách Quang, đó là sự kết hợp giữa công nghiệp, đô thị, đầu tư công, thương mại - dịch vụ, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tư nhân, thương mại - dịch vụ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

“Mỗi thủ tục được xử lý thuận lợi hơn, mỗi vướng mắc được tháo gỡ, mỗi dự án được bàn giao mặt bằng và mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ đều phải trở thành một đóng góp cụ thể vào năng lực tăng trưởng của địa phương và của tỉnh”, Chủ tịch UBND phường Bách Quang nhấn mạnh.

Từ những nhiệm vụ cụ thể, Bách Quang đã và đang từng bước biến lợi thế về công nghiệp - đô thị thành động lực phát triển thực chất, tạo thêm không gian tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đóng góp ngày càng rõ nét vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên.