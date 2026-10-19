Bách Quang mở rộng không gian phát triển đô thị

Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang.

Một trong những công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị tại Bách Quang là Dự án đường Cách mạng Tháng Mười, làn phía Bắc, do UBND phường Bách Quang làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, chiều dài hơn 700m, mặt đường rộng 10m.

Cùng với phần đường, hệ thống cầu, thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh cũng được đầu tư đồng bộ. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12/2026.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, đồng thời tạo thêm điều kiện kết nối các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Vĩ, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thiên Lộc, đại diện đơn vị thi công, cho biết: Việc đẩy nhanh tiến độ công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm yêu cầu về giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các khu vực dân cư, dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đang được triển khai tại Bách Quang, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị.

Các dự án có quy mô lớn, tổng diện tích lên tới hàng trăm héc-ta, khi hoàn thành sẽ bổ sung quỹ đất ở, đất dịch vụ và hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đô thị đồng bộ.

Không chỉ tạo diện mạo mới cho địa phương, quá trình này còn được kỳ vọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng không gian thương mại - dịch vụ và tạo thêm cơ hội việc làm, kinh doanh cho người dân.

Đặc biệt, sự phát triển của các khu dân cư mới sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là yếu tố tạo sức hút đối với các hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Một điểm nhấn trong quá trình phát triển đô thị Bách Quang là 4 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, với hàng nghìn căn hộ đang được triển khai. Các dự án góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, người lao động và tiền đề hình thành những cộng đồng dân cư mới.

Khi số lượng cư dân tăng lên, nhu cầu về trường học, mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và các dịch vụ thiết yếu cũng sẽ gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, các tiện ích thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cư dân.

Được quy hoạch trên quỹ đất 20% thuộc Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà ở Đại Chúng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Dự án gồm 5 tòa nhà cao 22 tầng với tổng số khoảng 2.200 căn hộ. Trong đó có 1.700 căn nhà ở xã hội và 500 căn hộ thương mại, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhiều nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc cho biết: Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào quý IV năm 2029, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người lao động và tạo thêm cơ sở phát triển các dịch vụ phục vụ cư dân.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị số 2, phường Bách Quang, do Công ty Cổ phần Đầu tư WIN RUBY làm chủ đầu tư, có quy mô gần 5.000 m², gồm 3 tòa chung cư cao 10 tầng với khoảng 351 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 316 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Ông Phạm Đăng Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư WIN RUBY, cho biết: "Chúng tôi xác định đây không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Công ty đã chú trọng xây dựng phương án thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Chúng tôi cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp trên địa bàn".

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị số 2, phường Bách Quang.

Cùng với việc triển khai các dự án, phường Bách Quang xác định cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo phương châm “Đồng hành - hỗ trợ - trách nhiệm - hiệu quả”, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng, an ninh trật tự, quản lý đô thị.

Ông Hứa Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường Bách Quang, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả.

Theo ông Bình, mục tiêu không chỉ là hình thành thêm các công trình, mà quan trọng hơn là tạo ra một không gian đô thị có khả năng kết nối, thu hút dân cư, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao chất lượng sống.

Từ hạ tầng giao thông đến các khu đô thị, khu dân cư và nhà ở xã hội, những chuyển động mới đang tạo nên diện mạo khác cho Bách Quang. Hạ tầng mở đường cho đầu tư, các dự án bổ sung nguồn lực và không gian phát triển, sự gia tăng dân cư tạo thêm thị trường cho thương mại, dịch vụ.

Quá trình đó đang từng bước hình thành một cấu trúc đô thị mới tại Bách Quang, mở thêm cơ hội về nhà ở, việc làm, kinh doanh và các dịch vụ thiết yếu cho người dân, đồng thời tạo nền tảng để địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và đồng bộ hơn.