Đơn vị thi công đang tích cực triển khai Dự án Khu Công nghiệp Sông Công II (giai đoạn II) sau khi có mặt bằng.

Tại một số khu vực, đã xuất hiện tình trạng người dân có ý định xây dựng công trình phụ, cơi nới nhà cửa, tường rào hoặc trồng thêm cây nhằm tăng giá trị tài sản khi kiểm đếm, bồi thường. Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND phường xác định quản lý hiện trạng đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực có dự án là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai ngay từ đầu.

Đồng chí Trịnh Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Bách Quang cho biết: Trước tình trạng một số hộ tự ý xây dựng, cơi nới, tạo lập tài sản trên đất để đón đền bù, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ tuyên truyền, giải thích chính sách đến quay phim, chụp ảnh hiện trạng. Nhờ đó, cơ bản người dân nắm được cơ chế, chính sách và chấp hành chủ trương, góp phần giúp công tác GPMB tại nhiều dự án diễn ra thuận lợi.

Việc quay phim, chụp ảnh hiện trạng được thực hiện với sự xác nhận của tổ dân phố và các hộ gia đình. Dữ liệu được lưu trữ làm căn cứ đối chiếu khi kiểm đếm, lập phương án bồi thường, kịp thời phát hiện những tài sản tự ý tạo lập sau thời điểm thông báo thu hồi đất để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, phường phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể đến từng hộ tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ việc xây dựng, cơi nới trái phép không những không được bồi thường mà còn có thể phải tự tháo dỡ, gây thiệt hại kinh tế.

Phường Bách Quang huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Ông Dương Văn Thắng, Tổ trưởng tổ dân phố Thống Nhất 1, cho biết: Nhờ được tuyên truyền, giải thích, hầu hết các hộ dân đều nhận thức rõ, việc tự ý xây dựng, cơi nới công trình nhằm trục lợi chính sách bồi thường là vi phạm. Bà con cũng chủ động phối hợp trong quá trình kiểm đếm và mong muốn các dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, chính quyền phường còn chú trọng đối thoại trực tiếp, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong quá trình bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên và người có uy tín tại khu dân cư. Nhiều cán bộ đoàn thể có đất thuộc diện thu hồi đã gương mẫu chấp hành, không tự ý xây dựng, cơi nới sau khi có thông báo của chính quyền, qua đó tạo sức thuyết phục trong vận động nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác GPMB tại Bách Quang đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến giữa tháng 11, Dự án KCN Sông Công II giai đoạn 1 đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi 100% diện tích quy hoạch.

Đối với Dự án KCN Sông Công II giai đoạn 2, phường đã phê duyệt phương án bồi thường cho 658 hộ, diện tích 156,67ha, tổng giá trị 992,96 tỷ đồng. Dự án mở rộng Khu tái định cư Tân Tiến (quy mô 19,8ha), địa phương đã hoàn thành kê khai 100% diện tích, phê duyệt phương án bồi thường 17,1ha của 111 hộ. Các dự án đô thị, giao thông cũng đạt kết quả tích cực.

Thực tế tại Bách Quang cho thấy, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép để “đón đền bù” không chỉ cần tăng cường kiểm tra, xử lý mà quan trọng hơn là chủ động quản lý hiện trạng, công khai chính sách và kiên trì vận động, đối thoại. Cách làm sát thực tiễn này góp phần hạn chế phát sinh phức tạp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.