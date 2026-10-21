“Bạch mã” mở hướng phát triển kinh tế ở Điềm He

Người dân xã Điềm He chăm sóc đàn ngựa bạch

Là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình chăn nuôi ngựa bạch trên địa bàn xã Điềm He, anh Hoàng Tuấn Hồ, thôn Khòn Cải cho biết: Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình nuôi ngựa bạch có triển vọng phát triển kinh tế, năm 2023, gia đình tôi đã đầu tư mua 2 con ngựa giống về nuôi. Trong quá trình chăm sóc, gia đình chú trọng bảo đảm nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng trại và theo dõi tình hình sinh trưởng của đàn ngựa. Nhờ đó, đàn ngựa phát triển tốt. Đến nay, gia đình có 6 con ngựa bạch. Từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình tôi đã xuất bán 3 con ngựa giống, mang lại nguồn thu gần 70 triệu đồng.

Không chỉ gia đình anh Hồ, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Điềm He đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi ngựa bạch. Song song với sự chủ động của người dân, UBND xã cũng quan tâm, triển khai các giải pháp hỗ trợ như: tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển mô hình; khuyến khích người dân liên kết, thành lập hợp tác xã… Cụ thể, hiện nay, toàn xã có 5 hộ dân được vay vốn theo Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08; Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, với tổng vốn trên 2,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, UBND xã linh hoạt sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai dự án phát triển chăn nuôi ngựa. Cụ thể, tháng 6/2026, UBND xã đã cấp 40 con ngựa bạch giống cho 1 hợp tác xã (HTX) và 5 hộ dân trên địa bàn, tổng vốn trên 1,8 tỷ đồng.

Ông Vy Văn Hùng, Giám đốc HTX ngựa bạch Điềm He cho biết: Cuối năm 2025, tôi cùng 4 hộ chăn nuôi ngựa bạch trên địa bàn đã liên kết thành lập HTX nhằm tập hợp các hộ chăn nuôi, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Trong quá trình hoạt động, HTX được UBND xã hỗ trợ 20 con ngựa bạch giống. Nhờ đó, HTX có thêm điều kiện mở rộng quy mô đàn, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Đến nay, HTX có 56 con ngựa bạch. Từ đầu năm 2026 đến nay, HTX đã xuất bán 14 con ngựa, mang lại doanh thu trên 400 triệu đồng.

Được biết, toàn xã Điềm He hiện có 13 hộ phát triển chăn nuôi ngựa bạch với tổng đàn hơn 100 con.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Điềm He cho biết: Chăn nuôi ngựa bạch là hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng, phù hợp với điều kiện của xã. Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân duy trì và mở rộng mô hình; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ để triển khai các dự án phát triển chăn nuôi ngựa bạch. Cùng với đó, xã chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích các hộ liên kết, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển mô hình theo hướng hiệu quả, lâu dài.

Với hiệu quả kinh tế bước đầu, mô hình chăn nuôi ngựa bạch đang mở ra hướng phát triển sản xuất mới ở xã Điềm He, góp phần giúp người dân khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình.