Bạch Lộc, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cùng bước vào cuộc đua mới

Danh sách đề cử Giải thưởng Phi Thiên lần thứ 35 vừa được công bố đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong số 48 tác phẩm lọt vào vòng đề cử hạng mục Phim truyền hình xuất sắc, sự xuất hiện của nhiều dự án có sự tham gia của Bạch Lộc, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi khiến cuộc cạnh tranh năm nay được đánh giá là đặc biệt đáng chú ý.

Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với Bạch Lộc, khi nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn ở dòng phim chính kịch sau nhiều năm thành công với các tác phẩm cổ trang và ngôn tình. Bộ phim Bắc Thượng do Bạch Lộc đảm nhận vai chính đã góp mặt trong danh sách đề cử, đánh dấu thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1994.

Diễn xuất của Bạch Lộc trong "Bắc thượng" tiến bộ rõ rệt. Ảnh: Nhà sản xuất phim "Bắc thượng"

Việc Bắc Thượng được ghi nhận tại một trong những giải thưởng truyền hình uy tín nhất Trung Quốc giúp Bạch Lộc có thêm cơ hội khẳng định năng lực diễn xuất. Không ít khán giả cho rằng Bạch Lộc đang dần mở rộng phạm vi hoạt động và chứng minh khả năng thích nghi với nhiều thể loại khác nhau.

Thành công của Bắc Thượng cũng góp phần giúp tên tuổi Bạch Lộc tiếp tục duy trì sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong những năm gần đây, Bạch Lộc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ được quan tâm nhất. Sự góp mặt của Bạch Lộc tại mùa giải năm nay vì thế nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tác phẩm Sinh Vạn Vật có sự tham gia của Dương Mịch đã xuất hiện trong danh sách đề cử chính thức. Đây là dự án được xem là bước chuyển mình của Dương Mịch khi nữ diễn viên thử sức với dòng phim thời đại thay vì tiếp tục theo đuổi các vai diễn quen thuộc. Nhiều ý kiến nhận định Dương Mịch đã có lựa chọn khác biệt trong giai đoạn gần đây nhằm làm mới hình ảnh. Việc dự án được đề cử giúp Dương Mịch tiếp tục khẳng định vị thế của mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dương Mịch trong "Sinh vạn vật". Ảnh: Nhà sản xuất phim

Với lượng người hâm mộ đông đảo, Dương Mịch luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Thành tích mới của bộ phim cũng được xem là tin vui đối với Dương Mịch trước thềm lễ trao giải. Không ít khán giả kỳ vọng Dương Mịch sẽ tiếp tục có thêm những dự án chất lượng trong thời gian tới.

Không kém phần nổi bật, Lưu Diệc Phi tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao được quan tâm nhất mùa giải năm nay. Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính đã nhận được đề cử, nối dài chuỗi thành tích đáng chú ý của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi đóng vai Hoàng Diệc Mai trong "Câu chuyện hoa hồng". Ảnh: Nhà sản xuất

Trước đó, Lưu Diệc Phi từng gây tiếng vang với Đi Đến Nơi Có Gió, tác phẩm giành giải Phim truyền hình xuất sắc tại Phi Thiên lần thứ 34. Sự trở lại của Lưu Diệc Phi tại mùa giải năm nay tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý. Trong mắt khán giả, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ hình ảnh thanh lịch cùng các vai diễn có chiều sâu cảm xúc.

Việc tác phẩm mới được đề cử cho thấy Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều người kỳ vọng Lưu Diệc Phi sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại các giải thưởng lớn trong tương lai. Với những thành công gần đây, Lưu Diệc Phi đang sở hữu một giai đoạn hoạt động nghệ thuật đáng chú ý.

Ngoài Bạch Lộc, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, danh sách đề cử còn có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Dương Tử, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Bạch Kính Đình hay Lý Hiện. Tuy nhiên, đây mới là danh sách các tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc, chưa phải đề cử dành cho các giải cá nhân.

Theo kế hoạch, kết quả cuối cùng của Giải Phi Thiên lần thứ 35 sẽ được công bố vào ngày 9/10 tại Sơn Đông. Trong lúc chờ đợi, sự xuất hiện đồng thời của Bạch Lộc, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đã trở thành một trong những điểm nhấn được khán giả quan tâm nhất của mùa giải năm nay.