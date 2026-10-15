Bách khoa Hà Nội phải hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Ôn lại truyền thống, Giáo sư Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường đại học Chuyên nghiệp Bách khoa chính thức khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành lại hòa bình, còn bộn bề khó khăn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ trí thức, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật đối với sự nghiệp kiến thiết, bảo vệ và phát triển đất nước.

Giai đoạn 1965-1972, có gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên Bách khoa “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, chiến đấu trên khắp các chiến trường ác liệt. Nhiều người trong số họ đã hòa mình vào đất mẹ và dang dở ước mơ Bách khoa của mình. Tượng đài “Xếp bút nghiên” giữa khuôn viên Nhà trường hôm nay vừa thể hiện sự tự hào, vừa là biểu tượng nhắc nhở các thế hệ mai sau về lòng yêu nước và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc của Người Bách khoa. Thời kỳ hòa bình, xây dựng và hội nhập, các thế hệ Người Bách khoa tiếp tục có mặt trên nhiều công trình, nhà máy, phòng thí nghiệm, trường đại học, doanh nghiệp, các lĩnh vực trọng yếu của đất nước…

Dấu mốc 70 năm là thời điểm tự nhìn nhận về thực trạng, định hướng tầm nhìn và mục tiêu phát triển; tiếp tục tái cơ cấu và sắp xếp đội ngũ. Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng chặng đường phía trước đòi hỏi tư duy mới, khát vọng mạnh mẽ, một mô hình quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta xúc động và tự hào về sự ra đời của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường gắn bó sâu sắc với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và khát vọng làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển công nghiệp Việt Nam. Niềm tự hào sâu sắc nhất của Bách khoa là những con người biết nhận việc khó, đủ sức giải quyết việc khó và sẵn sàng cống hiến cho đất nước, cho Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để vươn lên, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Đất nước cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa hơn bao giờ hết. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á, trở thành trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược. Đó là niềm tin lớn lao, cũng là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước vào khả năng tiên phong của Nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Để niềm tin trở thành thành quả cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Đại học phải tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam; tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Nhà trường cần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn; giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai.

Nhấn mạnh Bách khoa Hà Nội phải trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây phải là nơi những nhà khoa học, chuyên gia ở khắp nơi tìm thấy cơ hội thực hiện những công trình có ý nghĩa, cùng góp sức vào sự phát triển của Việt Nam. Nhà trường cần chủ động kết nối, tạo ra những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Với những chuyên gia chưa thể đến làm việc thường xuyên, mở rộng hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; phát huy Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử. Hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích rõ ràng. Nhà trường phải gìn giữ đạo đức khoa học, trung thực học thuật; rèn sự cẩn trọng trong từng thiết kế, phép tính. Các thầy cô là tấm gương về trí tuệ, phẩm giá và sự tận tụy, truyền cho người học niềm say mê, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Các thế hệ cựu sinh viên, dù ở đâu, vẫn hướng về mái trường, sẻ chia kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và nâng đỡ những người đi sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Phân hiệu tại Hưng Yên với tầm nhìn dài hạn, mở thêm không gian cho đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và gắn kết với sản xuất trong vùng. Các cơ quan liên quan phối hợp giao những nhiệm vụ khoa học, công nghệ quan trọng cho Đại học Bách khoa, bảo đảm nguồn lực và cam kết lâu dài để thực hiện đến kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng, với truyền thống 70 năm cùng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của các thế hệ thầy trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn tới những thành tựu mới, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là nơi hiện thực hóa mô hình hợp tác “ba nhà” - nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn phục vụ phát triển của đất nước.