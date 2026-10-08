Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy 2027, dự kiến 60.000 lượt thi

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (Thinking Skills Assessment - TSA) năm 2027. Theo kế hoạch, kỳ thi tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính với 3 phần thi độc lập.

3 đợt thi TSA trong năm 2027

Theo kế hoạch, năm 2027, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy TSA trong 3 đợt, diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần. Cụ thể như sau:

Đợt 1 tổ chức ngày 16-17/1/2027, thời gian đăng ký từ 5-15/12/2026.

Đợt 2 diễn ra ngày 20-21/3/2027, thí sinh đăng ký từ 5-15/2/2027.

Đợt 3 tổ chức ngày 22-23/5/2027, thời gian đăng ký từ 5-15/4/2027.

Giám thị kiểm tra thông tin, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026. (Ảnh: HUST)

Mỗi đợt thi dự kiến có từ 3-4 kíp thi. Các điểm thi được bố trí tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết hệ thống thi có thể đáp ứng khoảng 60.000 lượt dự thi trong năm 2027.

Thí sinh đăng ký dự thi và theo dõi thông tin tại hệ thống TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bài thi TSA gồm 3 phần

TSA được Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, thiết kế và tổ chức nhằm đánh giá những năng lực tư duy nền tảng của học sinh, thay vì kiểm tra trực diện kiến thức của từng môn học.

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Trong đó, phần Tư duy Toán học có thời gian làm bài 60 phút; Tư duy Đọc hiểu 30 phút; Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề 60 phút.

Các phần thi được tổ chức độc lập, tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh. Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, nội dung và hình thức TSA được xây dựng theo hướng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được định hướng ổn định trong những năm tới.

Bài thi được tổ chức trắc nghiệm trên máy tính. Kết quả TSA có giá trị trong 2 năm để phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Trong quá trình tổ chức, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng các công nghệ khảo thí như xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết đáp ứng câu hỏi trong đề thi và chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số.

Khâu định danh thí sinh cũng được triển khai bằng công nghệ check-in tự động theo thẻ căn cước công dân, tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế tình trạng thi hộ và gian lận.

Thí sinh có thể thi thử TSA

Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành “Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA”.

Cuốn cẩm nang cung cấp thông tin về cấu trúc, nội dung bài thi, các dạng câu hỏi, phương pháp làm bài và hướng dẫn ôn tập. Tài liệu cũng có đề thi minh họa kèm phân tích, hướng dẫn giải và các đề luyện tập.

Đáng chú ý, sách đi kèm 3 mã dự thi, cho phép thí sinh trải nghiệm 3 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả thi thử có thể giúp thí sinh đánh giá năng lực hiện tại và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Thí sinh check-in trước khi dự thi Đánh giá tư duy TSA.

Phiên bản điện tử của cẩm nang được Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành miễn phí. Bản in được bán trực tuyến hoặc tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với kế hoạch năm 2027, kỳ thi TSA tiếp tục được tổ chức theo hướng mở rộng địa điểm thi, tăng khả năng đáp ứng thí sinh và duy trì cấu trúc bài thi ổn định. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Đại học Bách khoa Hà Nội để cập nhật thời gian đăng ký, địa điểm thi và các hướng dẫn liên quan.

Hệ thống đăng ký và thông tin kỳ thi TSA: tsa.hust.edu.vn⁠

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi TSA vào các ngày cuối tuần, với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố. Tổng cộng kỳ thi đáp ứng gần 60.000 lượt thi, với gần 30.000 thí sinh tham gia. Kết quả TSA năm 2026 được hơn 50 trường đại học sử dụng trong tuyển sinh năm học 2026-2027. Việc nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả TSA tạo thêm một phương thức tuyển sinh để thí sinh lựa chọn bên cạnh các phương thức khác như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác.