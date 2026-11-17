Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcap, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) ghi nhận doanh thu thuần 10 tháng đầu năm 2026 đạt 167.200 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu cả năm.

Bách Hóa Xanh lập kỷ lục mở mới, doanh thu tăng hơn 35%

Đáng chú ý, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới với 414 cửa hàng được mở mới trong tháng 10, xác lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Qua đó, tổng số cửa hàng của chuỗi đạt 4.318 điểm bán, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, tốc độ mở rộng của Bách Hóa Xanh đã liên tục tăng mạnh qua từng tháng kể từ tháng 5/2026, với số cửa hàng mở mới ròng lần lượt đạt 89, 140, 187, 234, 292 và 414 cửa hàng. Lũy kế từ đầu năm, chuỗi đã mở mới ròng khoảng 1.840 cửa hàng, vượt xa mục tiêu ban đầu là 1.000 cửa hàng trong năm 2026.

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Song song với việc mở rộng mạng lưới, doanh thu của Bách Hóa Xanh cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng đầu năm, chuỗi ghi nhận doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự đóng góp của nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Tính riêng trong tháng 10, doanh thu của chuỗi đạt khoảng 6.100 tỷ đồng, tăng 48%.

Theo thông tin từ Thế Giới Di Động, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp cửa hàng sau khi trừ chi phí khấu hao và logistics. Tuy nhiên, do nhiều điểm bán mới vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu, Chứng khoán Vietcap ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 10 giảm nhẹ xuống khoảng 1,48 tỷ đồng mỗi tháng, so với mức 1,54 tỷ đồng của tháng 9.

MWG đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số cho năm 2027

Ở mảng Điện Máy Xanh (DMX), doanh thu 10 tháng đạt 112.100 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh số bán trả góp tăng 52% và đóng góp 39% vào tổng doanh thu.

Cùng thời gian này, chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu 5.300 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, đồng thời mở mới 188 cửa hàng kể từ đầu năm. Riêng trong tháng 10, doanh thu mảng Điện Máy Xanh đã vượt 12.800 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm nhờ hiệu ứng ra mắt dòng iPhone 18 Pro và iPhone Duo.

Bước sang quý IV, Điện Máy Xanh kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ mùa mua sắm iPhone, sự kiện Black Friday cũng như nhu cầu tiêu dùng cuối năm, qua đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30% trong cả năm 2026.

Đối với các chuỗi bán lẻ khác, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 10 tháng tăng 21% so với cùng kỳ và tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động để hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm 2026, trong khi doanh thu 10 tháng của chuỗi AVAKids duy trì tương đương cùng kỳ.

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Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý III, đại diện Thế Giới Di Động cho biết doanh thu và lợi nhuận quý IV dự kiến sẽ tương đương quý III hoặc có sự cải thiện nhẹ. Đối với năm 2027, công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số ở cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Về định hướng hoạt động, doanh nghiệp cho biết kế hoạch được xây dựng cụ thể theo từng năm.

Riêng với mảng Điện Máy Xanh, mục tiêu được đề cập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường là tăng gấp đôi doanh thu trong 5 năm tới so với năm 2025, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Indonesia và bám sát năm trụ cột phát triển.

Đối với các chuỗi còn lại, Thế Giới Di Động dự kiến sẽ tập trung nguồn lực nhiều hơn vào AVAKids và An Khang nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.