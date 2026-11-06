'Bách Hóa Xanh cần mở nhanh và hiệu quả để hướng tới doanh thu 10 tỷ USD'

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG. Ảnh: MWG.

Chiều ngày 6/11, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) tổ chức cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Tại buổi họp, hoạt động kinh doanh và kế hoạch mở rộng của Bách Hóa Xanh nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Bách Hóa Xanh lãi 1.650 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báo cáo cập nhật kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu Bách Hóa Xanh đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (YoY), và đóng góp 31% vào tổng doanh thu của MWG.

Về lợi nhuận sau thuế, ông Vũ Đăng Linh – Tổng giám đốc MWG chia sẻ, chuỗi đạt khoảng 1.650 tỷ đồng sau 9 tháng, trong đó riêng quý 3 đóng góp khoảng 550 tỷ đồng.

Liên quan đến biên lợi nhuận gộp, bà Lê Thị Thu Trang – Giám đốc Ban Quan hệ cổ đông và Đầu tư MWG cho biết, chỉ số này trong quý 3 thấp hơn quý 2, dù lợi nhuận gộp tuyệt đối quý này vẫn cao hơn quý trước.

Theo bà, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi cơ cấu ngành hàng, ảnh hưởng của thời tiết và các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng mới.

Cụ thể, tỷ trọng hàng tươi sống trong cơ cấu doanh thu quý 3 tăng khoảng hai điểm phần trăm so với quý trước. Do nhóm hàng này có biên lợi nhuận thấp hơn các ngành hàng khác nên sự thay đổi cơ cấu doanh thu đã kéo giảm biên lợi nhuận gộp của chuỗi.

Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến nguồn cung và giá nhập hàng tươi sống. Tại các cửa hàng mới, doanh nghiệp cũng triển khai chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm.

Về diễn biến doanh thu, ông Linh cho biết theo quan sát của ông, tháng 9, 10 và 11 thường là giai đoạn doanh thu Bách Hóa Xanh giảm, trước khi tăng trở lại vào tháng 12.

Để cải thiện hiệu quả hoạt động, Bách Hóa Xanh tiếp tục tối ưu danh mục sản phẩm, chi phí logistics, chi phí vận hành tại cửa hàng và hao hụt hàng hóa.

Theo ông, tỷ lệ hao hụt hàng tươi sống hiện dưới 3%, giảm so với mức 6-9% trước đây. Doanh nghiệp sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tự xây dựng, với các công cụ dự báo sức mua theo từng địa điểm, hỗ trợ đặt hàng và điều phối hàng hóa đến cửa hàng.

Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD

Một cửa hàng Bách Hóa Xanh tại miền Bắc. Ảnh: MWG.

Theo ông Linh, năm 2026, Bách Hóa Xanh ban đầu đặt kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng và đã vượt mốc này chỉ trong 9 tháng đầu năm. Chuỗi đang hướng tới mục tiêu mở mới 1.500 cửa hàng, thậm chí có thể cao hơn.

Lý giải việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng, Tổng giám đốc MWG cho biết kênh bán lẻ truyền thống hiện vẫn chiếm khoảng 80-85% thị phần, trong khi kênh hiện đại còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Cùng với đó, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại.

Ông cũng đề cập đến việc người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Theo ông, chất lượng hàng hóa tại các cửa hàng hiện đại được kiểm soát tốt hơn so với chợ truyền thống, tạo cơ hội cho Bách Hóa Xanh mở rộng hoạt động.

Tại miền Bắc, ông cho biết ngoài WinMart, các chuỗi bán lẻ hiện đại khác có quy mô còn nhỏ. Sau khi gia nhập thị trường, Bách Hóa Xanh ghi nhận kết quả bán hàng tốt và được người tiêu dùng đón nhận. Đây là một trong những cơ sở để doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng tại khu vực này.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng tại thị trường mới cũng đặt ra những khó khăn ban đầu liên quan đến nguồn cung hàng tươi sống và sự khác biệt về văn hóa vùng miền. Theo ông Linh, những vấn đề này có thể được điều chỉnh và cải thiện theo thời gian.

Về kết quả kinh doanh tại các khu vực khác, ông Linh cho biết doanh thu của các cửa hàng Bách Hóa Xanh tại miền Trung tăng trưởng hai chữ số. Với thị trường miền Bắc, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu có thể tốt hơn miền Trung nhờ đặc điểm dân cư tập trung và địa hình thuận lợi hơn.

Trong khi đó, tại các thị trường hiện hữu, nổi bật là miền Nam, Bách Hóa Xanh tiếp tục tìm cách cải thiện doanh thu trên hệ thống cửa hàng cũ. Theo ông Linh, trong năm 2026, doanh thu nhóm cửa hàng này tăng dưới 10%. Phần lớn điểm bán vẫn còn dư địa tăng trưởng thông qua việc tối ưu danh mục sản phẩm và hoạt động vận hành. Do đó, bên cạnh mở rộng sang các địa bàn mới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư tại những khu vực đã hiện diện để gia tăng doanh thu.

Về định hướng dài hạn, MWG đặt mục tiêu đưa doanh thu Bách Hóa Xanh lên 10 tỷ USD vào năm 2030. Ông Linh cho biết doanh nghiệp có thể thực hiện IPO chuỗi sau khi hoàn tất việc xóa lỗ lũy kế.

“Trong giai đoạn 2027-2028, để hướng tới mục tiêu IPO và doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030, Bách Hóa Xanh cần phải mở nhanh và mở một cách hiệu quả,” ông phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh mô hình cửa hàng hiện tại, Bách Hóa Xanh đang thử nghiệm mô hình cửa hàng mini. Theo ông, mô hình này bước đầu có tín hiệu khả quan và doanh nghiệp sẽ nhân rộng nếu quá trình thử nghiệm đạt kết quả tốt.

MWG đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2027

Liên quan đến triển vọng kinh doanh của MWG, ông Vũ Đăng Linh cho biết doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 53.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 3.500 tỷ đồng trong quý 3/2026.

Đối với quý cuối năm, lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến doanh thu và lợi nhuận có thể tương đương quý 3 hoặc cải thiện nhẹ. Kế hoạch kinh doanh năm 2027 hiện đang được xây dựng, với định hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai chữ số.

Về ngân sách đầu tư, ông cho biết MWG dự kiến chi 2.500-3.500 tỷ đồng trong năm 2027. Trong các năm tiếp theo, mức đầu tư có thể duy trì ở khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng mỗi năm, tùy theo kế hoạch mở rộng Bách Hóa Xanh và các chuỗi bán lẻ khác.

Đối với chính sách phân phối lợi nhuận, theo ông, trong quá khứ MWG thường phân bổ khoảng 20-30% lợi nhuận để chia cho cổ đông. Trong thời gian tới, doanh nghiệp có thể tăng mức cổ tức khi lợi nhuận gia tăng và nhu cầu vốn đầu tư của Bách Hóa Xanh giảm xuống mức vừa phải hơn.

Các phương án được MWG cân nhắc gồm chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu và mua lại cổ phiếu quỹ. Những nội dung này sẽ được doanh nghiệp xem xét, trình cổ đông tại kỳ họp tiếp theo.