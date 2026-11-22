Những bộ Việt phục tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kỳ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ Việt phục tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kỳ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ Việt phục tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kỳ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ Việt phục tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kỳ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Bách Hoa Bộ Hành” góp phần đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Bách Hoa Bộ Hành” góp phần đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Khoảng 800 người trong trang phục truyền thống tham gia Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành 2026". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tạo điểm nhấn đặc sắc, góp phần làm phong phú sắc màu đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tạo điểm nhấn đặc sắc, góp phần làm phong phú sắc màu đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Người trẻ hào hứng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những bộ Việt phục tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kỳ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Bách Hoa Bộ Hành” góp phần đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Bách Hoa Bộ Hành” góp phần đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành 2026" còn có sự tham gia của khối Đại sứ quán Philippines. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành 2026" còn có sự tham gia của khối Đại sứ quán Philippines. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành 2026" còn có sự tham gia của khối Đại sứ quán Philippines. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn diễu hành đi qua khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn diễu hành đi qua khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống hào hứng trải nghiệm tục ăn trầu, tái hiện nét đẹp văn hóa dân gian. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Bách Hoa Bộ Hành” góp phần đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách thích thú chụp ảnh với đoàn diễu hành. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)