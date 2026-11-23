Ngày 22/11, Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” mùa Đông 2026 diễn ra tại Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Sự kiện góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, lan tỏa tình yêu di sản và kết nối văn hóa với phát triển du lịch Thủ đô.

Việt phục rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Tiếp nối thành công qua 8 mùa tổ chức trên toàn quốc, ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, đồng thời là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành phối hợp tổ chức.

Ngày hội giới thiệu nhiều loại hình trang phục truyền thống như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ cổ truyền. Mỗi bộ trang phục mang những dấu ấn riêng về lịch sử, phong tục và nếp sống của người Việt qua các thời kỳ.

Không chỉ là dịp giới thiệu những giá trị đặc sắc của trang phục truyền thống Việt Nam, ngày hội còn tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng yêu Việt phục, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa.

Hàng nghìn người mặc Việt phục diễu hành qua phố cổ Hà Nội

Tham gia Ngày hội, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại hình trang phục truyền thống đặc sắc, gắn với các tầng lớp xã hội và mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long xưa - Hà Nội nay. Tiêu biểu có áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ truyền thống như khăn xếp, mũ bình đính, mũ đinh tự...

Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những dấu ấn về lịch sử, phong tục, nếp sống và quan niệm văn hóa của người Việt qua các thời kỳ.

Điểm nhấn của chương trình là đoàn diễu hành Việt phục qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Xuất phát từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, đoàn đi qua không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Chợ Đồng Xuân và một số tuyến phố cổ trước khi kết thúc hành trình.

Tham gia diễu hành, hàng nghìn người dân, du khách và các bạn trẻ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Nổi bật trong đoàn là các mẫu cổ phục thời Lý, thời Trần, thời Nguyễn như áo Nhật Bình, áo ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, cùng nhiều mẫu áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc.

Sự phong phú về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và hoa văn tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc giữa không gian phố cổ. Hình ảnh những đoàn người trong trang phục truyền thống di chuyển qua các tuyến phố quen thuộc không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân, du khách mà còn góp phần đưa Việt phục đến gần hơn với đời sống đương đại.

Kết nối bảo tồn di sản với du lịch sáng tạo

Chia sẻ những nét mới của chương trình, Nguyễn Thành Nam - đại diện nhóm Dự án Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” cho biết, chương trình năm nay bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người tham gia. Trên lộ trình diễu hành, Ban tổ chức bố trí các không gian trải nghiệm như: đóng dấu kỷ niệm cho mỗi hành trình; khu vực tương tác, chụp ảnh photobooth. Đặc biệt, vào buổi trưa, người tham gia sẽ có cơ hội mặc Việt phục, trải nghiệm hành trình tham quan các không gian văn hóa của Hà Nội trên xe buýt hai tầng.

Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ 9 thu hút đông đảo giới trẻ tham gia

Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 24/11, Bách Hoa Bộ Hành sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, “Bách Hoa Bộ Hành” còn góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận các giá trị di sản bằng hình thức gần gũi với đời sống hiện đại.

Việc người trẻ chủ động tìm hiểu, lựa chọn và mặc cổ phục trong các hoạt động cộng đồng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với trang phục truyền thống. Qua đó, di sản không chỉ được lưu giữ trong tư liệu hay không gian trưng bày mà còn có cơ hội hiện diện trong đời sống thường nhật.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu Việt phục, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú các hoạt động văn hóa sáng tạo và tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với người dân, du khách trong nước và quốc tế.