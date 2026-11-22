Đại diện khối Great Vietnam với những bộ lễ phục thời Nguyễn trang nghiêm và tinh xảo

Sự kiện quy tụ hàng nghìn người tham gia, góp phần giới thiệu vẻ đẹp Việt phục và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng.

Đoàn diễu hành xuất phát vào lúc 8h45 từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, đi qua không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Quảng trường phía Đông, Chợ Đồng Xuân và kết thúc tại Cung thiếu nhi Hà Nội.

Trang phục diễu hành rực rỡ với cổ phục của nhiều thời kỳ lịch sử Việt Nam như thời Lý, thời Trần, thời Nguyễn, nổi bật với áo Nhật Bình, áo Ngũ thân, áo Tấc, cùng với áo dài và trang phục truyền thống các dân tộc.

Hòa mình trong dòng người rực rỡ sắc màu cổ phục, chị Văn Ngọc Ánh (nhân viên văn phòng, thành viên thuộc khối diễu hành Đại Việt) không giấu được niềm phấn khởi khi lần đầu trực tiếp trải nghiệm sự kiện.

Các bạn trẻ check-in tại khu vực chụp photobooth

Diện trên mình bộ Nhật Bình thời Nguyễn, chị Ánh chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được khoác lên mình trang phục truyền thống để diễu hành giữa lòng Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa dân tộc.”

Không chỉ để lại nhiều cảm xúc cho người trực tiếp khoác lên mình bộ cổ phục, Bách Hoa Bộ Hành còn thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách.

Chị Ngọc Ánh trong trang phục Nhật Bình thời Nguyễn

Đến theo dõi sự kiện, bạn Lan Phương (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) hào hứng cho biết: "Khi nhìn thấy các anh chị khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của quốc gia, mình cảm thấy rất đẹp, rất tự hào và ngưỡng mộ truyền thống của dân tộc mình.

Đặc biệt là khi đi qua khối Đại Cồ Việt, khối Đại Việt, tinh thần yêu lịch sử và tình yêu nước trong mình bỗng dưng được khơi gợi lên mãnh liệt.”

Điểm nổi bật của ngày hội lần này là hoạt động Thị Thực Bách Hoa, với sự ra mắt của bộ sưu tập vật phẩm giới hạn và cơ hội chụp photobooth miễn phí, khiến sự kiện không chỉ là một chương trình diễu hành mà còn là sự kết hợp hoạt động trải nghiệm thú vị và mới lạ cho khách thăm quan.

Ngày hội Bách Hoa Bộ Hành mùa đông 2026 nằm trong khuôn khổ các sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tiếp nối 14 lần được tổ chức, với 8 mùa chính hội và 6 chương trình chuyên đề.

Theo Ban tổ chức, sự kiện mong muốn giới thiệu văn hóa trang phục truyền thống Việt Nam, lan tỏa tình yêu và tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống, góp phần đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ngày 24/11 tới, Bách Hoa Bộ Hành sẽ tiếp tục góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Muôn Sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.