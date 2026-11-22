Ngày Văn hoá Việt Nam

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đoàn diễu hành xuất phát lúc 8h45 từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, đi qua không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, khu vực phía Đông và chợ Đồng Xuân trước khi trở về điểm xuất phát.

Đại diện khối Great Vietnam với những bộ lễ phục thời Nguyễn trang nghiêm và tinh xảo. Ảnh: BTC

Nổi bật trong đoàn diễu hành là những bộ cổ phục tái hiện trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử như Lý, Trần, Nguyễn. Các loại trang phục như áo Nhật Bình, áo Ngũ thân, áo Tấc cùng áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc đã tạo nên bức tranh đa sắc giữa không gian văn hóa Thủ đô.

Lần đầu tham gia sự kiện, anh Minh Tuấn, thành viên khối diễu hành Đại Việt, bày tỏ niềm vui và tự hào khi được khoác lên mình bộ Nhật Bình thời Nguyễn. Theo anh, đây không chỉ là trải nghiệm thú vị mà còn là dịp để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Không chỉ thu hút những người trực tiếp tham gia, chương trình còn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Bạn Ngọc Anh, sinh viên Đại học Điện Lực Hà Nội, cho biết những bộ trang phục truyền thống, đặc biệt là hình ảnh các khối diễu hành Đại Cồ Việt, Đại Việt, đã khơi gợi trong cô niềm tự hào và tình yêu lịch sử dân tộc.

Hàng nghìn người trong trang phục cổ truyền tham gia ngày hội Bách Hoa Bộ Hành mùa đông 2026, tạo nên không gian trình diễn Việt phục rực rỡ trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Các bạn trẻ diện cổ phục tham gia Bách Hoa Bộ Hành quanh phố cổ Hà Nội. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động diễu hành, ngày hội năm nay còn tổ chức Thị Thực Bách Hoa, giới thiệu bộ sưu tập vật phẩm giới hạn và không gian chụp ảnh photobooth miễn phí, mang đến thêm nhiều trải nghiệm cho người tham dự.

Tiếp nối 14 lần tổ chức, trong đó có 8 mùa chính hội và 6 chương trình chuyên đề, Bách Hoa Bộ Hành hướng tới quảng bá trang phục truyền thống, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng.

Ngày 24/11 tới, Bách Hoa Bộ Hành sẽ tiếp tục xuất hiện trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại chương trình: