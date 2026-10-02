Bắc Yên chú trọng công tác xây dựng Đảng

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Yên làm việc với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội.

Đảng bộ xã Bắc Yên hiện có 8 đảng bộ và 38 chi bộ trực thuộc, với 1.824 đảng viên. Đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, cho biết: Đảng bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên. Một trong những nội dung đột phá là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức 10 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; ban hành 363 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, việc kiện toàn các tổ chức đảng được thực hiện đồng bộ với sắp xếp bản, tiểu khu và các cơ sở giáo dục. Đảng ủy xã đã chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các chi bộ bản, tiểu khu; thành lập mới 6 chi bộ bản, đổi tên 4 chi bộ tiểu khu; thành lập 3 chi bộ trường học, 6 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 9 chi bộ; đồng thời điều chỉnh loại hình tổ chức đối với các đảng bộ, chi bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Yên dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ bản Cao Đa 2.

Cùng với đó, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng nội dung sinh hoạt vào giải quyết những vấn đề cụ thể ở địa bàn dân cư, gắn trách nhiệm của đảng viên với nhiệm vụ được giao. Qua đó, vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ tiếp tục được củng cố.

Tại Chi bộ bản Phiêng Ban 1, việc đổi mới sinh hoạt gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm bám sát nhân dân. Ông Nguyễn Duy Hảo, Bí thư Chi bộ bản, chia sẻ: Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới.

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho tổ chức đảng, Đảng bộ xã Bắc Yên chú trọng tạo nguồn trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 9 tháng qua, toàn xã đã cử 66 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng 31 đảng viên mới và kết nạp 8 đảng viên. Việc tạo nguồn được gắn với nâng cao chất lượng, chú trọng những nhân tố tích cực ở cơ sở, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Yên tặng quà Chi bộ bản Cao Đa 2.

Công tác cán bộ cũng được quan tâm từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng. Cùng với kiện toàn tổ chức, Đảng ủy xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng. Hiện nay, xã triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; duy trì xử lý văn bản điện tử; triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và từng bước số hóa hồ sơ tổ chức đảng, đảng viên.

Song song với đổi mới phương thức hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã tăng cường, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy định của Đảng. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác dân vận được gắn với những việc cụ thể tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua. Toàn xã đang duy trì 14 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Từ củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên đến đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ xã Bắc Yên đang từng bước đưa công tác xây dựng Đảng sát với cơ sở, sát nhiệm vụ thực tiễn. Qua đó, củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.