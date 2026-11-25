Phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2306/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chương trình nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu, định hướng và giải pháp tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

PHẤN ĐẤU KINH TẾ SỐ CHIẾM KHOẢNG 30% GRDP

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ trở thành vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Trung Bộ phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10,5%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.000 USD vào năm 2030.

Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 47,7%; dịch vụ 36,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 10,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp khoảng 5,7%.

Vùng tập trung hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước; phát triển các khu kinh tế, đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực, các trung tâm kinh tế biển có tầm khu vực và quốc tế.

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 47 - 48%; trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 9 - 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Cùng với phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, vùng ưu tiên đầu tư hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP.

Về an sinh xã hội, vùng đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) cao hơn mức trung bình cả nước; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%/năm.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LIÊN KẾT VÙNG VÀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối các trục đường bộ Bắc - Nam, Đông - Tây với cảng biển, cảng hàng không và hệ thống đường sắt.

Đồng thời, phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời, điện gió, hydro xanh; hạ tầng thông tin, truyền thông, đô thị ven biển, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bắc Trung Bộ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên những ngành công nghiệp có lợi thế, giữ vai trò nền tảng và động lực phát triển của vùng.

Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp và các hành lang kinh tế.

Chương trình xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng; phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản.

Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng; củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết vùng; huy động nguồn vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường và phát triển khoa học, công nghệ.