Bác tin 'Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia'

Trong buổi sáng 22-9, một số tờ báo và rất nhiều trang mạng xã hội cùng đưa thông tin "Quang Hải không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và sẽ giã từ đội tuyển quốc gia".

Thông tin này ngay lập tức gây chú ý của người hâm mộ, bởi Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng, giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam đương đại.

Tuy nhiên ngay trong ngày, hai đơn vị quản lý là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB chủ quản Công an Hà Nội đã có thông báo chính thức, gián tiếp bác thông tin thất thiệt trên.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và CLB chủ quản Công an Hà Nội thông báo Quang Hải rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, trên trang chủ, VFF thông báo: "Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái".

Trong thông báo chính thức về việc Quang Hải rút khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, CLB chủ quản Công an Hà Nội cho biết: Căn cứ vào kết quả kiểm tra thể trạng thực tế, tiền vệ Nguyễn Quang Hải hiện chưa đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương ở vùng cổ chân.

Trước tình hình trên, nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương, Quang Hải đã chủ động xin phép không tham gia đợt tập trung cùng đội tuyển lần này.

CLB Công an Hà Nội khẳng định sẽ phối hợp cùng bộ phận y tế hỗ trợ tối đa để tiền vệ đội trưởng Quang Hải sớm hồi phục hoàn toàn thể trạng.

"Chúc đội tuyển quốc gia Việt Nam hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong đợt tập trung lần này. Chúc đội trưởng Nguyễn Quang Hải sớm bình phục và trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất", đội bóng ngành Công an viết.

Một trang mạng xã hội có 1,6 triệu người theo dõi đính chính thông tin "Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia" đã đăng tải sai sự thật trước đó (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau hai thông báo trên từ VFF và Công an Hà Nội FC, một loạt tờ báo, trang mạng xã hội đã gỡ bài, đính chính thông tin "Quang Hải từ giã đội tuyển quốc gia".

Sinh năm 1997, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ thành công bậc nhất, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với: 3 chức vô địch AFF Cup (2018, 2024, 2026), Huy chương Vàng SEA Games 2019, Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018; 5 chức vô địch V-League, 5 Siêu cúp quốc gia, 3 Cúp quốc gia, Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25; Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, 2025/26, Huân chương Lao động Hạng Nhì (2018), Huân chương Lao động hạng Ba (2018, 2025)...

Đội trưởng Quang Hải nâng cao cúp vàng, cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026