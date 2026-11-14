Bác tin đồn một người đi đánh Pickleball làm lây lan HIV

Ngày 14/11, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Quế - Bí thư Đảng ủy xã Ea Ning cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tin đồn liên quan đến việc lây nhiễm HIV, gây hoang mang trong dư luận. Địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Một người dân bị công an mời lên làm việc. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng một cá nhân sau khi chơi Pickleball tại khu vực huyện Cư Kuin cũ (trong đó có xã Ea Ning) đã làm lây nhiễm HIV cho người khác. Nội dung thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo lực lượng công an và y tế vào cuộc rà soát, xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận cơ sở xác thực nào đối với những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng thời, Công an xã Ea Ning đã mời 2 cá nhân có hành vi bình luận khiếm nhã về nội dung thông tin trên đến làm việc để xử lý theo quy định.

UBND xã Ea Ning khuyến cáo người dân bình tĩnh, không suy diễn, thêu dệt hay chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.