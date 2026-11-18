CSGT Công an tỉnh Gia Lai trao đổi với tài xế liên quan đến vụ việc.

Trước đó, đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với tài xế Trần Phú T. (1996, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), người trực tiếp điều khiển ô-tô biển số 47A-449.xx bị camera “phạt nguội” ghi nhận dấu hiệu vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Tại buổi làm việc với tài xế Trần Phú T., lực lượng CSGT giải thích rõ việc gửi thông báo yêu cầu đến cơ quan Công an làm việc không đồng nghĩa bị xử phạt. Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác định, thời điểm phương tiện trên bị camera giám sát giao thông ghi hình là đang chở người đi cấp cứu nên không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đã thực hiện quy trình “chuyển trạng thái” vi phạm đối với xe ô-tô nói trên theo đúng quy định.