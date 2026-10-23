Bạc thỏi Phú Quý xuống dưới 51 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Sáng 23/10/2026, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý tiếp tục điều chỉnh giảm so với ngày trước đó.

Tại Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.848.000 đồng/lượng mua vào và 1.905.000 đồng/lượng bán ra. So với mức niêm yết cuối chiều 22/10, giá mua giảm 77.000 đồng, trong khi giá bán giảm 80.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.848.000 đồng/lượng mua vào và 1.905.000 đồng/lượng bán ra. Ảnh minh họa

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng có cùng mức giá tính theo lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 57.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá 49,28 triệu đồng/kg và bán ra 50,8 triệu đồng/kg. So với cuối chiều 22/10, giá bán giảm hơn 2,1 triệu đồng/kg.

Ở nhóm bạc mỹ nghệ, đồng bạc Phú Quý 999 có giá mua vào 1.848.000 đồng/lượng và bán ra 2.174.000 đồng/lượng.

Tại Ancarat, sản phẩm bạc tích trữ Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.862.000 đồng mua vào và 1.920.000 đồng bán ra. Các sản phẩm Bắc Sư Tử, Ngân Phụng Cát Tường và Ngân Quy Tụ Bảo cùng loại 1 lượng có mức giá tương đương.

Đối với bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến loại 1 kg, Ancarat niêm yết giá mua vào 49,653 triệu đồng và bán ra 51,2 triệu đồng. Bạc thỏi Đông Sơn Tụ Bảo 999 loại 1 kg có giá mua vào 49,793 triệu đồng, bán ra 51,333 triệu đồng.

Ngoài ra, sản phẩm Kim Ngân Mã 999 loại 1 lượng được Ancarat mua vào với giá 1.867.000 đồng và bán ra 1.925.000 đồng.

Bảng giá bạc sáng 23/10/2026

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Giá mang tính thời điểm và có thể thay đổi theo niêm yết của doanh nghiệp. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ bảng.

Giá bạc thế giới dao động quanh 54 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm sau phiên giao dịch biến động mạnh.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay dao động quanh mức 54 USD/ounce. Biên độ giao dịch trong phiên mở rộng, với mức thấp nhất gần 53,9 USD/ounce và cao nhất trên 58 USD/ounce.

Bạc thỏi tại nhà máy tinh luyện vàng bạc Oegussa ở Vienna, Áo. Ảnh: Georg Hochmuth/APA/AFP.

Quy đổi theo tỷ giá được Phú Quý sử dụng, giá bạc thế giới tương đương khoảng 44,9 triệu đồng/kg. Mức này thấp hơn giá bán bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg khoảng 5,9 triệu đồng, chưa tính đầy đủ các khoản thuế, phí và chi phí liên quan đến nhập khẩu.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc chịu tác động từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Đồng thời, nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất thiết bị điện cũng là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá kim loại quý này.