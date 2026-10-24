'Bác tài' không bằng lái dương tính với ma túy

Tài xế H. không có bằng lái và dương tính với ma túy.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy và phát hiện tài xế H. dương tính với chất ma túy. Ngày 23-10, Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C.V.H. về 2 hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.