'Bác tài' không bằng lái dương tính với ma túy
Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm TTATGT, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT- Công an TP Huế) kiểm tra, phát hiện tài xế C.V.H. (1996, trú TP Hà Nội) điều khiển xe tải BKS 29H-920.xx nhưng không có giấy phép lái xe.
Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy và phát hiện tài xế H. dương tính với chất ma túy. Ngày 23-10, Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C.V.H. về 2 hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bac-tai-khong-bang-lai-duong-tinh-voi-ma-tuy-post359912.html