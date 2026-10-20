Bắc Sơn: Giao lưu văn nghệ chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Bắc Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn phát biểu tại chương trình

Tại đêm giao lưu, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam cũng như ý nghĩa lịch sử 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà cho đại diện các thôn tham gia chương trình

Tiết mục múa "Từ Làng Sen" do đội văn nghệ thôn Tiến Hợp biểu diễn

Tham gia chương trình có 12 đội văn nghệ quần chúng của các thôn trên địa bàn xã. Các đội đã biểu diễn 24 tiết mục ca, múa và nhảy dân vũ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước; thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục hát múa "Lạng Sơn quê tôi" do đội văn nghệ thôn Hoàng Văn Thụ biểu diễn

Tiết mục nhảy dân vũ do đội văn nghệ thôn Tân Tiến biểu diễn

Người dân theo dõi chương trình

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung sức xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng phát triển.