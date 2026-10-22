Bắc Sơn: 944 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại

Cán bộ Trạm Y tế xã Bắc Sơn phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hoá gia đình

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Bắc Sơn đã phát triển được 944 người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 101,1% kế hoạch năm và tăng 44 người so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó có 487 người sử dụng viên uống tránh thai, 396 người sử dụng bao cao su, 42 người đặt dụng cụ tử cung và 19 người sử dụng thuốc tiêm tránh thai.

Cùng với cung cấp dịch vụ, công tác truyền thông dân số được triển khai bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, truyền thanh và đăng tải thông tin trên các nền tảng số. Trong kỳ, xã thực hiện 3.340 lượt truyền thông tại hộ gia đình; tổ chức 45 buổi truyền thông với 3.414 lượt người tham dự; đăng tải 80 tin, bài và treo 3 băng rôn, khẩu hiệu. Nội dung tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh phù hợp, bình đẳng giới...

Thời gian tới, xã Bắc Sơn tiếp tục tăng cường truyền thông, tư vấn và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ, chú trọng giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ về các biện pháp tránh thai hiện đại, đồng thời khuyến khích các cặp đôi chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.