Bác sĩ X tưởng đối đầu 100 Ngày Lừa Dối, hóa ra hai ê-kíp cổ vũ nhau cực đáng yêu

Doctor X: Mafia in white (Bác sĩ X) và 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) có khá nhiều điểm chung: Đều là dự án được đầu tư khủng của 2 đài lớn SBS - tvN; đều có Studio Dragon tham gia sản xuất; nữ chính họ Kim (Kim Ji Won - Kim Yoo Jung) đều từng khuấy đảo châu Á với vai diễn liền trước; có thời gian ghi hình và phát sóng trùng nhau.

Bác sĩ X chiếu giờ vàng tối thứ Sáu - thứ Bảy, phát sóng từ ngày 9/10, thì 100 Ngày Lừa Dối chiếu giờ vàng tối thứ Bảy - Chủ Nhật, phát sóng từ ngày 10/10. Điều này vô tình khiến hai bộ phim được kỳ vọng nhất nhì năm nay trở thành kỳ phùng địch thủ.

Rating của Bác sĩ X có phần áp đảo hơn khi ngay mở đầu đã vượt mốc 11,4% và chưa từng rớt xuống dưới 11%. Bác sĩ X cũng chiếm Top 1 phim thịnh hành trên Netflix nhiều quốc gia. Nguyên nhân có thể do thể loại của 100 Ngày Lừa Dối kén khán giả quốc tế hơn bởi nội dung nặng yếu tố lịch sử, chính kịch.

Tuy nhiên, khi Bác sĩ X đang phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về nội dung khai thác yếu tố lịch sử, chính trị nhạy cảm, thì 100 Ngày Lừa Dối lại có xu hướng phất lên tại quê nhà từng chi tiết đều được bóc tách, tạo thành chuỗi đề tài bàn luận duy trì sức nóng.

Đã 2 tuần liên tiếp, 100 Ngày Lừa Dối soán ngôi Bác sĩ X để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất do FUNdex - Good Data Corporation thống kê. Park Jin Young vừa vươn lên ngôi vương ở tuần 5 tháng 10/2026, đẩy Kim Ji Won xuống hạng 3 ở bảng diễn viên được "ồn" nhiều nhất.

"100 Ngày Lừa Dối" và "Bác sĩ X" thay phiên nhau đứng đầu bảng xếp hạng phim đang chiếu được thảo luận nhiều nhất tại Hàn Quốc.

Dù đối đầu trực tiếp trên màn ảnh nhưng ê-kíp của Bác sĩ X và 100 Ngày Lừa Dối lại có nhiều người quen biết nhau hoặc đến từ cùng công ty. Vì thế, thay vì coi nhau như đối thủ không đội trời chung, hai bên đều bày tỏ thiện chí ủng hộ đối phương.

Xe đồ uống đạo diễn Lee Jung Rim và đoàn phim "Bác Sĩ X" gửi đến ê-kíp "100 Ngày Lừa Dối".

Tấm banner kèm lời nhắn hài hước của đoàn phim "100 Ngày Lừa Dối' gửi đội "Bác sĩ X" nhờ vả lùi lịch chiếu.

Thời điểm hai dự án ghi hình, đạo diễn của Bác sĩ X - Lee Jung Rim đã gửi xe đồ uống đến cổ vũ cho đội 100 Ngày Lừa Dối với lời nhắn: "Đội ngũ xếp lịch phát sóng của SBS và tvN xin hãy thảo luận êm đẹp với nhau nha, bíp bi bíp bi". Đáp lại, đoàn phim 100 Ngày Lừa Dối cũng gửi xe café ủng hộ tinh thần đoàn phim Bác sĩ X kèm lời đàm phán: "Nhà mình không lùi lịch chiếu được sao ạ?".

Dù cùng lên sóng nhưng lịch chiếu của Bác sĩ X và 100 Ngày Lừa Dối vẫn không đụng nhau 1/2 ngày chiếu. Bác sĩ X sẽ kết thúc phát sóng trước với thời lượng 12 tập, trong khi 100 Ngày Lừa Dối dài 16 tập kèm 1 tập đặc biệt, dự kiến kết thúc vào ngày 29/11.