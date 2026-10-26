Bác sĩ vượt hơn 1.800km, kịp đưa thận hiến về ghép cho bệnh nhân

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hai ca ghép thận được thực hiện thành công vào ngày 4/10 và 15/10, sử dụng máy LifePort (máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt) trong quá trình vận chuyển.

Ở ca ghép thứ nhất, người nhận là bé trai 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị sau ghép.

Tạng được vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Bích Trâm

Ở ca ghép thứ hai, nguồn thận được hiến từ người chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Để kịp thời tiếp nhận tạng hiến, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi được lấy, quả thận lập tức đưa vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku = Tân Sơn Nhất - Huế nhằm rút ngắn thời gian di chuyển.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường hơn 1.800km. Đáng chú ý, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, được bệnh viện xác định là cột mốc kỷ lục trong điều kiện vận chuyển tạng đường dài, kết hợp nhiều phương tiện.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: Bích Trâm.

Theo bệnh viện, dù trải qua chặng đường dài, thận ghép ngay sau khi tái tưới máu đã hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận đang phục hồi tốt, tình trạng sức khỏe ổn định.

Đến ngày 26/10, cả hai người nhận thận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, việc thực hiện thành công hai ca ghép nâng tổng số trường hợp ghép thận có sử dụng công nghệ LifePort tại đơn vị lên 5 ca.