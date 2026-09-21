Bác sĩ Việt vi phẫu nối mạch, cứu cánh tay liệt cho bệnh nhân Campuchia

Ngày 21/9, bác sĩ Chuyên khoa 1 Trương Văn Tài, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài hơn 8 giờ, chuyển một phần cơ từ đùi lên cánh tay, đồng thời nối mạch máu và thần kinh cho bệnh nhân quốc tịch Campuchia bị liệt cánh tay sau tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Ảnh: BV

Bệnh nhân Y.T.H. (22 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 3 năm. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cấp cứu trong tình trạng mất da, lộ xương, gãy xương hở và nhiễm trùng nặng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đặt khung cố định ngoài, điều trị nhiễm trùng và tiến hành ghép da thành công.

Tuy nhiên, các tổn thương sâu tại cánh tay vẫn nghiêm trọng. Toàn bộ phần cơ co gấp cánh tay bị hư hỏng và đứt hoàn toàn; mạch máu tổn thương nặng, hệ thần kinh cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Do những tổn thương này, cánh tay bệnh nhân mất chức năng vận động. Bệnh nhân không thể co gấp cánh tay, các ngón tay không thể cử động và khớp vai mất khả năng dang rộng.

Ngày 12/9, anh Y.T.H. trở lại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh với mong muốn khôi phục một phần chức năng vận động của cánh tay.

Theo bác sĩ Chuyên khoa 1 Trương Văn Tài, do vùng cánh tay đã bị tổn thương nặng từ tai nạn trước đó, việc tìm động mạch và tĩnh mạch phù hợp để nối với cuống mạch của vạt cơ gặp nhiều khó khăn.

“Khi chuyển cơ từ nơi khác đến, bắt buộc phải nối lại cả mạch máu lẫn dây thần kinh. Khó khăn nhất vẫn là tìm mạch máu nhận vì vùng này bị tổn thương quá nhiều. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi phải tiến hành ghép mạch máu để có đủ chiều dài nối tới cuống mạch của vạt cơ”, bác sĩ Tài cho biết.

Theo đó, các bác sĩ lấy một phần cơ ở đùi, bao gồm cuống mạch máu và dây thần kinh, chuyển lên vùng cánh tay, sau đó thực hiện nối mạch máu và thần kinh. Bác sĩ Tài cho biết, đây là kỹ thuật vi phẫu nhằm tái tạo phần mềm bị khuyết hổng tại cánh tay. Các mạch máu lớn ở vùng tổn thương đã bị dập nát, các bác sĩ phải bóc tách và tìm những mạch máu nhỏ phù hợp với cuống mạch của vạt cơ để thực hiện nối ghép.

Các thao tác được thực hiện với sự hỗ trợ của kính vi phẫu, kính lúp phóng đại và bộ dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật thần kinh. Những thiết bị này hỗ trợ bác sĩ thao tác trên các mạch máu và dây thần kinh có kích thước nhỏ trong quá trình phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Ca phẫu thậu vi phẫu kéo dài 8 tiếng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, mạch máu nuôi vạt cơ tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong 10 ngày tới.

Theo bác sĩ Trương Văn Tài, quá trình tái thiết cánh tay của bệnh nhân sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Sau khoảng một năm kết hợp vật lý trị liệu, khi vạt cơ chuyển đã sống và cử động được, các bác sĩ dự kiến tiếp tục lấy gân từ đùi chuyển xuống các ngón tay, giúp bệnh nhân có thể nắm, mở 5 ngón tay cùng lúc. Sau đó, sử dụng kỹ thuật chuyển cơ nâng vai cắm xuống cánh tay, hỗ trợ bệnh nhân dang tay được góc khoảng 90 độ.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật điều trị liệt tay với tổn thương phức tạp như trường hợp này đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu mạch máu và thần kinh. Trong đó, việc tìm mạch máu nhận phù hợp để nối với cuống mạch của vạt cơ là một khâu khó do vùng cánh tay đã bị tổn thương nghiêm trọng từ tai nạn trước đó.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật vi phẫu mạch máu đòi hỏi bác sĩ phải thao tác chính xác trên các cấu trúc mạch máu và thần kinh có kích thước nhỏ trong quá trình phẫu thuật.