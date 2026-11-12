Bác sĩ Việt trình diễn trực tiếp kỹ thuật thay van tim không cần mổ mở

Vừa qua, Bệnh viện 19-8 thông tin về việc Viện Tim mạch của bệnh viện thực hiện thành công hai ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) trong chương trình trình diễn trực tiếp tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026, diễn ra trong hai ngày 7-8/11.

Hai ca thay van tim phức tạp, vượt thách thức giải phẫu

Trường hợp đầu tiên là người bệnh 86 tuổi, mắc đồng thời hẹp và hở van động mạch chủ mức độ nặng. Đặc biệt, hệ thống động mạch chủ xoắn vặn khiến đường tiếp cận van tim trở nên khó khăn. Trong bối cảnh nguy cơ phẫu thuật cao, TAVI được lựa chọn như một giải pháp điều trị ít xâm lấn hơn.

Thay vì phẫu thuật mở lồng ngực, các bác sĩ đưa van tim nhân tạo được thu gọn trên hệ thống ống thông qua đường mạch máu, tiếp cận vị trí van bệnh lý và triển khai van mới ngay trong tim. Ca can thiệp được thực hiện thành công, người bệnh ổn định sau thủ thuật.

Trường hợp thứ hai mắc hẹp van động mạch chủ nặng, kèm theo quai động mạch chủ giãn và động mạch chủ có tư thế nằm ngang. Cấu trúc bất thường gây khó khăn trong quá trình đưa hệ thống dụng cụ tiếp cận, định hướng và triển khai van nhân tạo.

Với chiến lược can thiệp phù hợp, ê-kíp đã vượt qua những trở ngại về giải phẫu, đưa van đến đúng vị trí và hoàn thành thủ thuật an toàn. Đáng chú ý, ca can thiệp không cần gây mê toàn thân, người bệnh vẫn tỉnh táo sau thủ thuật.

Tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026, Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 tham gia trình diễn ba ca can thiệp, trong đó có hai ca TAVI với đặc điểm giải phẫu và lâm sàng phức tạp.

Hai ca can thiệp được truyền trực tiếp từ Bệnh viện 19-8 tới hội trường hội nghị. Ảnh: BVCC

Phát triển kỹ thuật tim mạch chuyên sâu

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8, cho biết bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, Viện chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, ông đã và đang tham gia hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật TAVI cho nhiều trung tâm trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phát triển các kỹ thuật can thiệp hiện đại không chỉ đòi hỏi hệ thống trang thiết bị phù hợp mà còn cần đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm, khả năng phân tích hình ảnh và xử trí những tình huống phức tạp. Quá trình triển khai TAVI cũng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành tim mạch, gây mê hồi sức và các bộ phận liên quan.

Hai ca can thiệp tại hội nghị là dịp để đội ngũ y bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm thực hành, trao đổi về lựa chọn người bệnh, phương án tiếp cận và xử trí các trường hợp có cấu trúc giải phẫu khó. Qua đó, góp phần cập nhật kiến thức và kinh nghiệm triển khai kỹ thuật TAVI trong điều trị bệnh lý van động mạch chủ.