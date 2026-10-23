Bác sĩ Việt Nam phẫu thuật u não lớn cho phụ nữ Campuchia

Một phụ nữ 41 tuổi, quốc tịch Campuchia, vừa được các bác sĩ tại Tây Ninh phẫu thuật thành công khối u não kích thước khoảng 5cm, nằm sâu trong não thất, gây chèn ép và làm lệch cấu trúc não. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bảo tồn khả năng vận động.

1 tháng 8 cơn động kinh

Trước đó, chị P.R. thường xuyên bị đau đầu, ù tai nhưng cho rằng đây chỉ là những biểu hiện sức khỏe thông thường nên không đi khám. Tình trạng trở nên đáng lo ngại khi chị bất ngờ lên cơn co giật trong lúc sinh hoạt cùng gia đình.

Chỉ trong vòng một tháng, người phụ nữ trải qua khoảng 8 cơn động kinh, lần nào cũng mất ý thức hoàn toàn. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa chị từ Campuchia sang Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện khối u kích thước khoảng 50 x 40 x 50mm, tương đương một quả trứng gà, nằm tại sừng chẩm não thất bên trái.

Các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật vi phẫu bóc tách khối u giúp bệnh nhân Campuchia. Ảnh: Yến Vy

Đáng lo ngại, khối u đã gây chèn ép, đẩy lệch cuống đại não trái, khiến đường giữa não lệch sang phải khoảng 7mm, kèm giãn não thất bên trái và phù nhẹ mô não xung quanh.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp phức tạp bởi khối u không chỉ có kích thước lớn mà còn nằm sâu trong não thất, gần nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Việc phẫu thuật đòi hỏi phải lấy bỏ tổn thương nhưng đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thần kinh của người bệnh.

Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại thần kinh do ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - phụ trách, đã quyết định thực hiện phẫu thuật mở sọ kết hợp kỹ thuật vi phẫu lấy u.

Các bác sĩ mở nắp sọ vùng thái dương - đỉnh trái, sử dụng kính vi phẫu tiếp cận khối u tại sừng chẩm não thất bên trái. Dưới hình ảnh phóng đại, từng thao tác bóc tách được thực hiện cẩn trọng nhằm kiểm soát chảy máu, tránh tổn thương các cấu trúc não lân cận.

Sẽ sớm hồi phục

Sau hơn 4 giờ căng thẳng, ê-kíp đã lấy trọn khối u. Mẫu mô được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương, làm cơ sở lựa chọn hướng điều trị tiếp theo.

Điều đáng mừng là sau phẫu thuật, người phụ nữ Campuchia bảo tồn được chức năng vận động, sớm có thể đi lại. Trong thời gian theo dõi hậu phẫu, các bác sĩ chưa ghi nhận thêm cơn động kinh nào.

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ cho biết, với những khối u lớn nằm sâu trong não thất, thách thức không chỉ là tiếp cận và lấy bỏ tổn thương mà còn phải bảo vệ các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Khối u não to như quả trứng gà bóc tách ra ngoài. Ảnh: Yến Vy

"Với khối u lớn, nằm sâu trong não thất và đã gây chèn ép cấu trúc não, mục tiêu không chỉ là lấy bỏ tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh. Từng thao tác bóc tách, kiểm soát chảy máu đều cần được thực hiện thận trọng để hạn chế nguy cơ biến chứng" – BS. Vũ chia sẻ.

Kết quả phẫu thuật mang lại cơ hội phục hồi sức khỏe cho người bệnh, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ những cơn co giật liên tiếp tại quê nhà đến cuộc phẫu thuật phức tạp trên đất Việt Nam, hành trình điều trị của chị P.R. còn là câu chuyện về sự chăm sóc sức khỏe không phân biệt quốc tịch, nơi nỗ lực của người thầy thuốc hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ tính mạng và sức khỏe người bệnh.

Qua trường hợp này, bác sĩ Huỳnh Văn Vũ lưu ý, động kinh xuất hiện ở người trưởng thành có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như u não, bệnh lý mạch máu não hoặc những tổn thương cấu trúc não khác.

Không phải mọi trường hợp đau đầu, co giật đều do u não. Tuy nhiên, người có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần, đặc biệt kèm co giật, mất ý thức, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn thị giác cần được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân.

Đối với người từng xuất hiện cơn co giật lần đầu, việc khám chuyên khoa thần kinh cũng rất cần thiết, ngay cả khi các triệu chứng đã tự chấm dứt.

Riêng với chị P.R., dù bước đầu hồi phục thuận lợi, người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị động kinh và theo dõi bằng hình ảnh học. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ giúp các bác sĩ xác định phương án điều trị, theo dõi lâu dài, hạn chế nguy cơ tái phát hoặc xuất hiện biến chứng.