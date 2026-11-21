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Chị Phet Minea, 34 tuổi, ở quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh đang được bác sĩ Việt Nam kê đơn thuốc. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự chương trình có Phó Quận trưởng Chbar Ampov Nhean Chansophea, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phó Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia Trần Văn Thắng, đoàn thiện nguyện Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Vinahealthy tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện chính quyền Quận Chbar Ampov và 300 người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người gốc Việt.

Phát biểu tại chương trình, Phó Quận trưởng Nhean Chansophea cho biết trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hợp tác, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức, đơn vị của Campuchia và Việt Nam luôn được duy trì và phát triển thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Những hoạt động đó đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sẻ chia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân, đặc biệt là người dân tại phường Niroth, quận Chbar Ampov.

Ông Nhean Chansophea cho biết thông qua chương trình, người dân có cơ hội được đội ngũ y, bác sĩ thăm khám, tư vấn trực tiếp và đưa ra những hướng dẫn phù hợp. Đây là hoạt động rất đáng trân trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ông nhấn mạnh chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với cộng đồng và tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam.

Ông Trần Phước Hòa, 65 tuổi, Việt kiều tại thủ đô Phnom Penh đang được bác sỹ Việt Nam thăm khám thiện nguyện. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Về phần mình, Phó Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia Trần Văn Thắng cho rằng đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam với bà con nhân dân Campuchia, đồng thời ông bày tỏ cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ để chương trình được tổ chức thành công, mang những giá trị thiết thực đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như thế này được tổ chức, để ngày càng có nhiều bà con được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trong cuộc sống.

Trả lời phóng viên TTXVN tại chương trình, Phó Quận trưởng Nhean Chansophea đánh giá cao ý nghĩa của chương trình vì công tác tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một trong những hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người dân, nhất là những gia đình còn gặp nhiều khó khăn và những người chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc y tế.

Trong khi đó, đại diện cho đoàn bác sĩ tham gia chương trình lần này, ông Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Vinahealthy tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay trong chương trình, đoàn dự kiến tổ chức khám bệnh và trao tặng 300 suất quà kết hợp với các suất khám bệnh miễn phí. Mỗi người dân đến khám sẽ được cấp thuốc sử dụng trong khoảng một tháng.

Đoàn thiện nguyện sắp xếp thuốc theo đơn trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Ông cho biết thêm nguồn kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu do đoàn cùng nhau vận động, đóng góp trên tinh thần tự nguyện, bên cạnh nguồn quỹ của trung tâm. Mặc dù quá trình chuẩn bị có gặp khó khăn nhưng do đã chủ động các phương án từ trước nên đoàn vẫn hoàn thành công việc theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đoàn cũng có thuận lợi lớn là luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người đồng hành cùng chương trình.

Không giấu được niềm xúc động, chị Phet Minea, 34 tuổi, người dân quận Chbar Ampov, chia sẻ chị bị bệnh dạ dày nên khi biết có các bác sĩ từ Việt Nam sang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, chị đã đến để được thăm khám và nhận thuốc.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám và cấp thuốc, chị mong sức khỏe của mình sẽ cải thiện hơn phần nào. Bên cạnh đó, việc được nhận thuốc miễn phí còn giúp chị giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Chị rất vui trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực này, bày tỏ cảm ơn đoàn y tế và các bác sĩ đã dành thời gian sang thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia.

Còn ông Trần Phước Hòa Bình, 65 tuổi, người gốc Việt quận 7/1, cho biết ông rất vui mừng và phấn khởi khi được tham gia chương trình này với mong muốn được các y, bác sĩ thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí để sớm có thể cải thiện sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm ơn chương trình.