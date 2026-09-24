Bác sĩ Việt Nam đầu tiên làm Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư

Thông tin được Quỹ Oncidium công bố trên trang chính thức, cùng danh sách các đại sứ mới đến từ Bangladesh, Ai Cập và Việt Nam. PGS Phương hiện là người Việt Nam duy nhất trong mạng lưới đại sứ của Quỹ.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Bỉ, tập trung thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp y học hạt nhân chính xác, trong đó có liệu pháp phóng xạ trúng đích (TRT) và liệu pháp phóng xạ gắn ligand (RLT).

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Các phương pháp này sử dụng chất phóng xạ gắn với phân tử có khả năng nhận diện tế bào ung thư, từ đó đưa bức xạ đến vị trí tổn thương. Quỹ hiện có hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối hơn 800 trung tâm điều trị bằng liệu pháp phóng xạ trúng đích trên thế giới.

PGS Phương có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực ung thư. Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001, hoàn thành đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp, nhận bằng Tiến sĩ năm 2013 và được phong hàm Phó giáo sư năm 2018.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS Phương cùng đồng nghiệp triển khai nhiều kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư như PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gene.

Theo PGS Phương, y học hạt nhân ngày càng có vai trò trong điều trị một số bệnh ung thư. Liệu pháp phóng xạ trúng đích hướng đến đưa bức xạ đến các tế bào có đích phân tử phù hợp, thay vì tác động tương đối rộng như một số phương pháp truyền thống. Việc lựa chọn người bệnh và thuốc phóng xạ cần căn cứ đặc điểm sinh học khối u, kết quả chẩn đoán hình ảnh và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, PGS Phương tham gia các chương trình khám, sàng lọc ung thư cho phụ nữ tại những khu vực khó khăn. Bà từng nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, việc PGS Phương tham gia mạng lưới Đại sứ Quỹ Oncidium tạo thêm kênh kết nối các chuyên gia trong nước với cộng đồng y học hạt nhân quốc tế. Qua đó, các tiến bộ về y học hạt nhân, đặc biệt liệu pháp phóng xạ trúng đích, có thêm cơ hội được cập nhật và ứng dụng trong điều trị ung thư tại Việt Nam.

Quỹ Oncidium đặt mục tiêu hỗ trợ các quốc gia, nhất là những nơi còn hạn chế về nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp y học hạt nhân tiên tiến. Thông qua các chương trình như RLT-Connect, Quỹ kết nối các trung tâm điều trị, chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời hỗ trợ dược chất phóng xạ cho một số người bệnh chưa được bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị kỹ thuật cao.