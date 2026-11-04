Bác sĩ ung bướu chỉ ra món ăn sáng hỗ trợ ngăn mầm bệnh ung thư

Bữa sáng với trứng nướng và rau lá xanh được nhiều chuyên gia khuyến nghị. Ảnh: Cook for Your Life.

Theo Parade, bác sĩ ung bướu Krushangi Patel thuộc Trung tâm Điều trị Ung thư City of Hope (Mỹ) nhận định chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến phản ứng viêm, lượng đường trong máu và thậm chí cả khả năng sửa chữa những tổn thương của tế bào. Vì vậy, duy trì chế độ ăn cân bằng là một trong những thói quen tốt nhất để phòng ngừa ung thư.

Bữa sáng có thể xem là bữa ăn định hình năng lượng cho cả ngày. Một bữa sáng cân bằng giúp duy trì năng lượng ổn định, tránh tình trạng đường huyết tăng đột biến, đồng thời hạn chế cảm giác thèm ăn và muốn ăn vặt vào những thời điểm sau đó.

Bác sĩ Patel cho biết ông thường khuyên bệnh nhân nên bổ sung protein và thực phẩm có nguồn gốc thực vật ngay từ buổi sáng. Thói quen này có thể giúp kiểm soát đường huyết, giảm phản ứng viêm, từ đó mang lại lợi ích cho sức khỏe hiện tại và cả nhiều năm về sau.

Món ăn sáng được nhiều chuyên gia khuyến nghị

Món ăn được bác sĩ Patel khuyến nghị là trứng nướng kết hợp với các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn và rau bina. Một quả trứng cỡ lớn cung cấp khoảng 6 g protein, trong khi các loại rau xanh này bổ sung nhiều dưỡng chất có nguồn gốc thực vật cần thiết cho cơ thể.

Theo bác sĩ Patel, trứng không chỉ là nguồn protein chất lượng cao mà còn giàu các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào, giúp giảm stress oxy hóa và tổn thương tế bào, qua đó có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ Sindhu Nair, chuyên khoa ung bướu nội khoa về ung thư vú tại Houston (Mỹ), và bác sĩ ung bướu Andre Goy thuộc Trung tâm Ung thư John Theurer cũng cho rằng nên bổ sung các loại rau như cải xoăn, rau bina, cải bẹ xanh, bắp cải và rau rocket vào món trứng nướng.

Theo các chuyên gia, rau lá xanh đậm là thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống hướng đến phòng ngừa ung thư, bởi chúng chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào, hạn chế tổn thương DNA - yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Ngoài ra, rau lá xanh đậm còn là nguồn cung cấp folate và vitamin nhóm B dồi dào. Một số nghiên cứu cho thấy các dưỡng chất này có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Bữa sáng với trứng và rau bina giúp bổ sung protein, folate cùng các chất chống oxy hóa cho cơ thể. Ảnh: Real Simple.

Ba gợi ý bữa sáng khác giúp xây dựng chế độ ăn phòng ung thư

Nếu thích ý tưởng giảm nguy cơ ung thư bằng cách bổ sung trứng và rau lá xanh vào bữa sáng nhưng không muốn ăn món này mỗi ngày, bác sĩ Goy đưa ra thêm ba lựa chọn.

Cháo yến mạch ăn cùng quả mọng và các loại hạt

Đây là bữa sáng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Yến mạch cung cấp lượng chất xơ dồi dào, trong khi các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương do gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, các axit béo và hợp chất có trong các loại hạt có thể góp phần giảm nguy cơ mắc những bệnh ung thư liên quan đến hormone, chẳng hạn ung thư vú.

Đậu phụ xào rau củ

Món ăn này được chế biến từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trong đó đậu phụ là nguồn cung cấp protein. Đậu phụ cung cấp protein chất lượng cao và chứa isoflavone - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen, có thể góp phần bảo vệ cơ thể trước một số loại ung thư liên quan đến hormone. Kết hợp đậu phụ với các loại rau lá xanh như rau bina để bổ sung folate, dưỡng chất tham gia vào quá trình sửa chữa DNA.

Sữa chua Hy Lạp ăn cùng các loại hạt và trái cây họ cam quýt

Protein và lợi khuẩn trong sữa chua Hy Lạp có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện chức năng miễn dịch và giảm phản ứng viêm. Các loại hạt giàu dưỡng chất như hạt hướng dương và hạt bí cung cấp vitamin, khoáng chất giúp bảo vệ DNA, trong đó có selenium. Ngoài ra, vitamin C trong các loại trái cây họ cam quýt như cam giúp cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất và bảo vệ tế bào.

Sự kết hợp này mang đến nguồn protein, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa cân bằng để bắt đầu ngày mới.