Bác sĩ tuyến tỉnh làm chủ kỹ thuật khó, 'hồi sinh' 20 trái tim trong một tháng

Người bệnh M.V.T (67 tuổi, trú tại Hùng Việt, Phú Thọ) tình cờ phát hiện khối phình động mạch chủ bụng dưới thận kích thước lớn (khoảng 60mm) và được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Quá trình tầm soát chuyên sâu tiếp tục ghi nhận người bệnh tổn thương cả 3 thân động mạch vành - tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến suy tim hoặc nhồi máu cơ tim cấp bất cứ lúc nào.

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, ê-kíp phẫu thuật hội chẩn kỹ lưỡng và chỉ định thực hiện đại phẫu “2 trong 1”: phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tim đập, kết hợp thay đoạn động mạch chủ dưới thận bằng mạch nhân tạo trong cùng một lần mổ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và kỹ thuật ngoại khoa chính xác, ca mổ thành công tốt đẹp, người bệnh phục hồi ổn định chỉ sau 2 ngày.

Trong tháng 9/2026, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện 20 ca phẫu thuật tim.

Mới đây, một nữ bệnh nhân 23 tuổi nhập viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng đau ngực, khó thở, sốc tim do vỡ nhĩ phải gây tràn máu màng ngoài tim cấp. Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tối cấp cứu, mở ngực xử lý khoang màng tim chứa 200ml máu tụ và khâu phục hồi vết vỡ nhĩ phải.

Sau mổ 2 ngày, người bệnh hồi phục tốt, tình trạng sốc và huyết động cải thiện hoàn toàn, được rút ống nội khí quản và không để lại di chứng thần kinh.

Bên cạnh các ca đại phẫu mổ hở, kỹ thuật phẫu thuật tim nội soi tiếp tục được triển khai thường quy, mang lại hiệu quả điều trị rất cao cho người bệnh mắc các bệnh lý van tim. Trường hợp ông N.V.T (60 tuổi, Thanh Hóa) vào viện với triệu chứng mệt mỏi, khó thở do hở van 2 lá.

Với kinh nghiệm triển khai thường quy kỹ thuật phẫu thuật tim nội soi từ năm 2018 đến nay, ê-kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật sửa van 2 lá chỉ sau 3 giờ. Nhờ vết mổ nhỏ, người bệnh phục hồi nhanh và xuất viện sau 1 tuần.

Tương tự là hai trường hợp người bệnh V.T.L (sinh năm 1976) và C.T.H (sinh năm 1963, cùng ở Phú Thọ) có tiền sử bệnh lý van tim (kèm rung nhĩ) điều trị nội khoa 2 năm không đỡ. Cả hai đều được chỉ định phẫu thuật nội soi thay van 2 lá, nhanh chóng hồi phục thể trạng và xuất viện khỏe mạnh sau 7 ngày điều trị.

Tỷ lệ phẫu thuật tim thành công 100% khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật khó của bác sĩ BV tỉnh Phú Thọ.

BSNT Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, phẫu thuật tim mạch là một trong những lĩnh vực ngoại khoa phức tạp, đòi hỏi việc đánh giá tổn thương phải đạt độ chính xác cao, từ đó đưa ra phương án can thiệp tối ưu và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Đặc biệt, đối với những trường hợp người bệnh mang đa tổn thương phức tạp, công tác hội chẩn: chuyên khoa tim mạch; liên chuyên khoa; chuyên gia tuyến trung ương, xây dựng kịch bản phẫu thuật chi tiết cùng chiến lược hồi sức hậu phẫu chặt chẽ chính là yếu tố then chốt quyết định đến sự an toàn và hiệu quả điều trị.

Việc thực hiện 20 ca phẫu thuật tim trong tháng 9/2026 và tất cả các ca phẫu thuật đều thành công là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể bác sĩ, điều dưỡng khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực của BV đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa tim mạch chuyên sâu.