Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm

Gần 12h đêm 8/10, một bệnh nhân nam 60 tuổi, ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, ông có mạch và nhịp tim trở lại.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp trực khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu. Trong những phút giây căng thẳng, các y, bác sĩ tập trung hồi sức, nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Clip bác sĩ nhanh chóng ép tim cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khoảng 20 phút, nỗ lực của ê-kíp bước đầu có kết quả khi bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại và xuất hiện dấu hiệu sự sống. Khi đủ điều kiện, ông được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Trực tiếp tham gia cấp cứu bệnh nhân ngay trên cáng là bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Quang, vừa tốt nghiệp và hiện thực tập tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc. Việc người bệnh có mạch và nhịp tim trở lại sau khoảng 20 phút hồi sức là tín hiệu ban đầu đáng mừng, song bệnh nhân vẫn cần được theo dõi và điều trị tích cực để đánh giá diễn biến tiếp theo.