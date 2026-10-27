Bác sĩ trẻ tận tâm, sáng tạo

Bác sỹ Nguyễn Thành Đô (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người nhà bệnh nhân

Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2017, bác sĩ Đô bắt đầu công tác tại BVĐK tỉnh và gắn bó với Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc từ đó đến nay. Khoa là nơi thường xuyên tiếp nhận ca bệnh nặng, nguy kịch, cần thở máy, lọc máu và các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài, chi phí thuốc, vật tư, xét nghiệm và các can thiệp y tế trở thành gánh nặng đáng kể với gia đình bệnh nhân.

Từ thực tiễn đó, bác sỹ Đô luôn trăn trở, tìm kiếm phương pháp can thiệp hiệu quả hơn, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh phù hợp với điều kiện của bệnh viện tuyến tỉnh.

Năm 2024, bác sỹ Đô nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết quả mở khí quản bằng phương pháp nong qua da”. Bác sỹ Đô cho biết: Mở khí quản là thủ thuật cần thiết với người bệnh suy hô hấp nặng, phải thở máy kéo dài. Phương pháp truyền thống đòi hỏi phòng mổ, nhân lực phối hợp và thời gian chuẩn bị, tiềm ẩn rủi ro khi vận chuyển người bệnh nguy kịch. Do đó, tôi đã quyết tâm nghiên cứu, triển khai kỹ thuật mở khí quản bằng phương pháp nong qua da ngay tại giường bệnh, giúp rút ngắn thời gian can thiệp, hạn chế di chuyển và giảm chi phí.

Nghiên cứu thực hiện trên 30 người bệnh năm 2024 với tỷ lệ thành công đạt 100%, thời gian trung bình khoảng 10–12 phút. Từ tháng 1/2025, kỹ thuật được áp dụng thường quy. Tính đến giữa năm 2026, BVĐK tỉnh đã thực hiện kỹ thuật với gần 100 trường hợp, tổng giá trị làm lợi khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Đề tài được trao giải ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, giai đoạn 2024–2025; đây cũng là giải cao nhất của hội thi. Cũng với đề tài này, bác sỹ Đô được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kỹ thuật được triển khai tại bệnh viện tuyến tỉnh còn góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm nhu cầu chuyển tuyến, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Kiền (xã Thất Khê) chia sẻ: Ông nhà tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, có thời điểm tình trạng bệnh rất nặng. Trong quá trình điều trị, ông được bác sỹ Đô thực hiện kỹ thuật mở khí quản, đặt ống hỗ trợ đường thở và chăm sóc hô hấp, đồng thời thường xuyên hỏi han, giải thích tình trạng bệnh và hướng dẫn gia đình cách chăm sóc. Đến nay, sức khỏe của ông đã có chuyển biến tích cực, có thể ăn uống, nói chuyện, gia đình tôi mừng lắm.

Ngoài đề tài trên, từ năm 2020 đến nay, bác sỹ Đô có 4 đề tài, sáng kiến khoa học, tiêu biểu như: Đánh giá thực trạng cai thở máy và một số yếu tố liên quan đến cai thở máy kéo dài tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc; nhận xét kết quả đặt catheter đường hầm có cuff trong chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh...

Điểm chung trong các nghiên cứu của bác sĩ Đô là đều xuất phát từ những vấn đề cụ thể của hoạt động khám, chữa bệnh; hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm gánh nặng cho người bệnh, gia đình bệnh nhân.

Bác sỹ Chuyên khoa II Đặng Huy Du, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BVĐK tỉnh cho biết: Bác sĩ Đô là đoàn viên có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động chuyên môn. Việc chủ động tìm tòi, ứng dụng kỹ thuật mới, gắn nghiên cứu với hiệu quả điều trị cụ thể thể hiện rõ tinh thần lao động sáng tạo, góp phần lan tỏa phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Đô còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ BVĐK tỉnh. Giai đoạn 2018 – 2025, anh liên tục đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; ba năm liền từ 2023 – 2025 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Với những đề tài khoa học thiết thực, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, bác sĩ Đô đã và đang từng bước đóng góp vào sự phát triển chuyên môn của bệnh viện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khẳng định vị thế, uy tín của BVĐK tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.