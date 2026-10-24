Bác sĩ trẻ nhiệt huyết nâng cao kỹ năng sơ cứu cộng đồng, đam mê sống đẹp

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại Bệnh viện 199, Trung úy, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng còn tích cực đưa kiến thức sơ cứu đến trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, vận động hiến máu, trọn vẹn y đức về nghề thầy thuốc.

Chủ động đưa kiến thức sơ cấp cứu đến cộng đồng

Ở Bệnh viện 199 (Bộ Công an) có một chàng bác sĩ trẻ nhiệt huyết, giỏi chuyên môn rất được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu quý, đó là trung úy, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng. Anh cũng vừa vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng sinh năm 2000 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và hiện đang công tác tại tại đơn vị cấp cứu, Khoa Khám Bệnh của Bệnh viện 199 đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Làm việc tại đơn vị cấp cứu giúp bác sĩ Trọng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xử trí kịp thời trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tai nạn giao thông, ngừng tim, đột quỵ hay hóc dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi chờ nhân viên y tế đến, người đầu tiên có mặt bên cạnh nạn nhân thường là người thân, đồng nghiệp hoặc người qua đường. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử trí phù hợp; sự hoảng loạn hoặc những thao tác sai có thể khiến tình trạng của nạn nhân trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Trọng tập huấn sơ cứu cho lực lượng cảnh sát giao thông và doanh nghiệp. Ảnh nhân vật cung cấp.

Xuất phát từ thực tế đó, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã chủ động xây dựng và triển khai giải pháp "Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng", hướng đến việc trang bị cho người dân những kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. "Tôi nghĩ rằng trong những tình huống khẩn cấp, người có mặt đầu tiên bên cạnh nạn nhân đôi khi không phải là nhân viên y tế, mà là những người bình thường xung quanh, đó sẽ là người cứu sống bạn", bác sĩ Trọng chia sẻ.

Theo bác sĩ Trọng, khi một nạn nhân chẳng may gặp nạn cho dù có nhiều người ở đó nhưng không có kỹ năng sơ cứu, kèm theo hoảng sợ sẽ khó có thể giúp đỡ được nạn nhân, chưa kể đến một số người sơ cứu theo kinh nghiệm truyền miệng thiếu cơ sở khoa học có thể làm cho tình trạng thêm phức tạp. Vì vậy, theo bác sĩ Trọng, tập huấn sơ cứu cộng đồng có vai trò rất quan trọng, giúp giảm thiểu những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. "Đối với tôi, tập huấn sơ cứu không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn là một cách để đóng góp cho cộng đồng", anh bày tỏ.

Từ suy nghĩ ấy, các buổi tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, bác sĩ Trọng kết hợp hướng dẫn trực quan, thực hành kỹ năng và mô phỏng tình huống để người học dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng khi cần thiết. Các lớp tập huấn do bác sĩ Trọng đứng lớp đã được thực hiện tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, bác sĩ Trọng còn tham gia tập huấn sơ cứu cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc với các tình huống tai nạn và sự cố trên đường. Trong năm 2026, bác sĩ Trọng đã tập huấn được 10 lớp với hơn 500 người tham gia.

"Tôi mong muốn chúng ta ai cũng được trang bị kỹ năng sơ cứu, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và gọi cấp cứu đúng lúc, điều đó sẽ trực tiếp cứu sống nạn nhân trong tình huống nguy cấp và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế", bác sĩ Trọng chia sẻ.

Những đêm dài không ngủ

BS Trọng thăm khám cho bệnh nhân và niềm vui sau khi người bệnh hồi phục sức khỏe. Ảnh nhân vật cung cấp

Là một bác sĩ cấp cứu, bác sĩ Trọng có nhiều đêm dài không ngủ cùng ê-kíp trực luôn sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời những kiến thức y khoa luôn được bác sĩ Trọng cập nhật, nâng cao công tác chuyên môn cũng như trau dồi y đức người thầy thuốc.

Bác sĩ Trọng nhớ lại, trong suốt những năm tháng làm nghề y đã từng trải qua, anh đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, các trường hợp ngừng tuần hoàn, bệnh nhân đột ngột mất ý thức ngừng thở hoặc chỉ thở ngáp cá, và sự sống của họ được tính bằng từng phút, từng giây.

Như trường hợp một bệnh nhân tên N.Đ.K, 36 tuổi, vào viện trong tình trạng đau ngực, huyết áp cao 230/120mmHg. Bác sĩ Trọng và ê-kíp trực đã nhanh chóng hồi sức cấp cứu và làm các xét nghiệm, thực hiện báo động đỏ nội viện. Dựa trên kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, anh K. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh. Anh K. được cấp cứu kịp thời, kiểm soát huyết áp, chống đông và can thiệp tim mạch cấp cứu để hạn chế sự tối đa vùng cơ tim bị hoại tử.

Bác sĩ Trọng cho biết, trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng nhận biết tình trạng nguy hiểm, gọi hỗ trợ, tiến hành cấp cứu đúng lúc. Khi người bệnh được phát hiện sớm và cấp cứu đúng cách, cơ hội sống sẽ được cải thiện đáng kể. "Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là có những trường hợp, nếu người chứng kiến biết cách sơ cứu ban đầu và thực hiện ngay tại hiện trường, thì có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trước khi nhân viên y tế đến", bác sĩ Trọng tâm sự.

Từ những trải nghiệm đó, bác sĩ Trọng muốn gửi đến cộng đồng một thông điệp: Sơ cấp cứu không chỉ là kỹ năng của nhân viên y tế, mà là kỹ năng mỗi người dân nên biết. Khi gặp một người đột ngột bất tỉnh, chúng ta hãy kiểm tra sự an toàn của hiện trường, gọi và lay nhẹ vai để kiểm tra phản ứng, đồng thời gọi cấp cứu 115 và nhờ người lấy máy khử rung tim tự động nếu có. Nếu nạn nhân không đáp ứng và không thở bình thường, hãy nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực ở giữa ngực, với tần số 100–120 lần mỗi phút, và thực hiện theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu. Đừng đứng nhìn vì sợ mình làm sai, nhưng cũng đừng thực hiện những động tác không có cơ sở như đổ nước vào miệng, cạo gió hay cố gắng di chuyển nạn nhân khi không cần thiết.

"Tôi tin rằng, đôi khi chúng ta không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần biết cách hành động đúng trong những phút đầu tiên, chúng ta đã có thể trao cho một người cơ hội được trở về với gia đình", bác sĩ Trọng cho biết.

Tính đến nay, trung úy, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã khám, cấp cứu cho hơn 5.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, cùng ê-kíp thực hiện nhiều ca cấp cứu phức tạp, nguy hiểm, giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Bên cạnh công việc chuyên môn tại Bệnh viện 199, bác sĩ Trọng còn tích cực tham gia công tác y tế cho hơn 20 đoàn công tác, sự kiện bao gồm các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao và nhiệm vụ của lực lượng Công an. Trong số đó có chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026, chương trình nghệ thuật – chính luận "Tổ quốc bình yên" năm 2026 và nhiệm vụ phối hợp bảo đảm y tế trong "Diễn tập phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại địa bàn miền Trung – Tây Nguyên".

Bác sĩ Trọng tham gia khám sức khỏe cộng đồng cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Ảnh nhân vật cung cấp

Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên trong nghề y

Trên cương vị Bí thư chi đoàn Khoa Khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng luôn biết cách truyền lửa cống hiến cho các bác sĩ trẻ, phát huy tinh thần đoàn kết và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tổ chức các hoạt động thiện nguyện gắn với chuyên môn y tế.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Trọng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, khám bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, bác sĩ Trọng tham gia chương trình cứu trợ đột xuất, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tháng 3/2026, bác sĩ Trọng phối hợp với Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tham gia chương trình thiện nguyện tại điểm trường thôn Tây, Trường Mầm non Trà Bùi, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình kết hợp cải tạo cơ sở vật chất trường học, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em cùng phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Hay ngày 7 và 8/9/2026, bác sĩ Trọng tiếp tục phối hợp tổ chức, trực tiếp tham gia chương trình "Đồng hành cùng thanh, thiếu nhi vùng Biên giới năm 2026" tại xã La Dêê. Những hoạt động này góp phần đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn. Bác sĩ Trọng cũng tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, trong đó có chương trình An toàn cùng con – hành trang mùa Hè, cuộc thi English Talent và hướng dẫn sơ cấp cứu cơ bản cho con em cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện 199.

Đặc biệt, trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng hiện đang chủ trì Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Anh đã tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Giọt máu nghĩa tình – Vì đồng đội thân yêu" qua 3 đợt, lần lượt vào các ngày 17/3, 13/6 và 11/7/2026. Chương trình thu về hơn 700 đơn vị máu, phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận an toàn đều có thể trở thành nguồn hỗ trợ quý giá cho người bệnh.

Với những nỗ lực trong công tác, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng được nhận giấy khen của Giám đốc Bệnh viện 199 vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc 06 tháng đầu năm 2026".

Bác sĩ Trọng vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2026. Ảnh nhân vật cung cấp